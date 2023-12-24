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Мінстратегпром повідомив, які види БПЛА зараз може виготовляти Україна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Мінстратегпром повідомив, які види БПЛА зараз може виготовляти Україна
фото з відкритих джерел

Серед безпілотників, які вже виготовляються в Україні, є, зокрема, дрони для перенесення боєприпасів

Наразі в Україні  налагоджене виробництво достатньо великої лінійки дронів. Загалом на озброєння вже поставлено продукцію 56 вітчизняних виробників. Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр в ефірі телемарафону.

За словами чиновниці, серед безпілотників, які вже виготовляються в Україні, є, зокрема, дрони для перенесення боєприпасів. Вона підкреслила, що ці категорії БПЛА «є основними».

«Це FPV-дрони різної дальності, різного призначення, тому що ми теж розширюємо лінійку виробництва FPV-дронів, це дрони-камікадзе – ті дрони, які летять в одну сторону», – розповіла вона.

Зараз, за її словами, процес отримання дозволів на експлуатацію значно спрощений, і багато виробників вже скористалися цією можливістю.

«Вже 56 компаній, насправді 56 виробників мають свої вироби, поставлені офіційно на озброєння. Інші виробники також рухаються в цьому напрямку», – каже чиновниця.

Крім того, були створені умови для розвитку та отримання прибутку для компаній-виробників.

«Бо майже всі компанії, які виробляють дрони на сьогодні, інвестують кошти в розвиток. Мені здається, це було досить правильне рішення – 25% прибутку для виробників. І саме це дасть нам значні зростання обсягів в наступному році», – розповіла заступниця міністра.

Як повідомлялося, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії.

Теги: безпілотник озброєння Україна

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