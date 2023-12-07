Окупанти почали імітувати атаки: деталі від ЗСУ

На Мар'їнському напрямку не спадає ворожа активність

На Мар'їнському напрямку російські загарбники подекуди почали імітувати атаки, які можна описати відомими висловом «потьомкінські дєрєвні». Про це заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун сказав в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Штупун зазначив, що таким чином відбувається певна імітація ворожих атак.

«Щодо активності окупантів, то в деяких випадках вони просто як «потьомкінські дєрєвні», – відзначив речник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що з радіоперехоплень стає зрозуміло, що інколи, коли приїжджає якесь російське військове керівництво і жене солдатів вперед, то на тактичному рівні окупанти між собою говорять: «Давайте підемо вперед, зімітуємо, щоб вони від нас відкараскались».

Також Штупун розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку.

«Якщо говорити про Авдіївку, то там за добу відбито аж 34 атаки противника. Ворог намагався йти вперед східніше Новобахмутівки, в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького і Первомайського. Дуже активно обстрілює місто. Дуже активно обстрілює наші позиції довкола міста», – додав він.

Водночас, речник додав, що на Мар'їнському напрямку не спадає ворожа активність. Вчора за добу відбито 17 ворожих атак в районі Красногорівки, Мар'їнки і Новомихайлівки. Штупун відзначив, що загалом на Таврійському напрямку другу добу поспіль окупанти дуже активно використовують дрони-камікадзе і авіацію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по вертольоту, зенітно-ракетному комплексу, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.