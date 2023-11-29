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Конференція ООН зі зміни клімату: Україна покаже масштаб екологічних наслідків від війни та плани зеленого відновлення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Конференція ООН зі зміни клімату: Україна покаже масштаб екологічних наслідків від війни та плани зеленого відновлення
Наслідки підриву Каховської ГЕС ще довго відчуватимуть в Україні
фото з відкритих джерел

«Попри виклики війни, наша відданість зеленому переходу в Україні залишається абсолютною»

З 30 листопада по 12 грудня 2023 року в Дубаї відбуватиметься 28-ма Конференція Організації Обʼєднаних Націй зі зміни клімату – COP28. Україна вдруге в історії представить на конференції свій павільйон, щоб показати масштаб екологічних збитків від війни та запропонувати способи запобігання екоциду, актуальні для всієї планети. Про це йдеться в повідомленні на сайті Уряду.

Експозиція українського павільйону представлена трьома смисловими блоками. Блок «Каховка» розповідає про одну з найбільших рукотворних катастроф в історії людства – підрив греблі Каховської ГЕС. У блоці «Наслідки» – інформація про страшну шкоду, якої щодня завдає війна. Блок «Відновлення» демонструє, як українці попри травми війни намагаються якнайшвидше відроджувати знищене.

Матеріали та експонати для павільйону збирали з усієї України, щоб відобразити, як війна ускладнює розв’язання проблем, пов’язаних зі зміною клімату.

Ключова інсталяція павільйону – «Дах» – присвячена трагедії втрати дому через затоплення. Вона унаочнює тисячі знищених українських будинків. Для її створення організатори доставили черепицю з Херсонської області, мешканці якої на собі відчули наслідки підриву Каховської ГЕС.

«Цілі України на СОР28 – адвокація Довкіллєвої декларації та продовження міжнародного діалогу щодо анонсованої Президентом України на COP27 Глобальної платформи оцінювання збитків, завданих війною. Попри війну Україна завершує розбудову своєї кліматичної архітектури та послідовно виконує свої кліматичні зобов’язання. На СОР28 плануємо об’єднати навколо нашої країни ще більше партнерів для зеленого майбутнього України та всього світу», – каже Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Одним із ключових меседжів павільйону є те, що попри війну Україна будує своє майбутнє. Серед пріоритетних програм – «Відбудова чистого та захищеного середовища», «Енергетична незалежність» та «Зелений курс».

Україна також представить уже реалізований проект зеленої енергетики, що був презентований у павільйоні на конференції 2022 року. Одним із результатів є Тилігульська вітрова електростанція компанії ДТЕК – перша у світі, побудована під час війни. Крім того, на події буде запущена Глобальна платформа оцінювання збитків, яку Президент України анонсував на COP27.

«Попри виклики війни, наша відданість зеленому переходу в Україні залишається абсолютною. Дійсно, війна змушує нас трансформувати нашу енергетичну систему ще швидше, оскільки ми розуміємо, що відновлювані джерела енергії набагато стійкіші та безпечніші. ДТЕК нещодавно завершив будівництво Тилігульської вітроелектростанції, і ми збираємося збільшити її розмір у чотири рази. Якщо Україна може зробити це в умовах війни, подумайте, чого може досягнути світ», – зазначає СЕО ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, в травні 2023 року на Миколаївщині була введена в експлуатацію перша черга Тилігульської вітроелектростанції ДТЕК, яка має 19 вітротурбін із загальною потужністю в 114 МВт. Це перша у світі вітроелектростанція, яка була збудована під час війни.

Теги: екологія українці будівництво Каховська ГЕС війна

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