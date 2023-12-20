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ЗСУ збили ракету Х-59 поблизу Дніпра

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ збили ракету Х-59 поблизу Дніпра
фото ілюстративне

Ракету ліквідував підрозділ Повітряного командування «Схід»

Сьогодні, 20 грудня Сили оборони України збили російську ракету Х-59 над Дніпропетровською областю.  Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування «Схід».

Як зазначається,  російську керовану авіаційну ракету Х-59 вдалося збити в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Це результат роботи підрозділу Повітряного командування «Схід».

Триває 665-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та чотири склади боєприпасів противника.

Теги: ракета війна Дніпропетровщина

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