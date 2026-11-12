Міністр, замішаний в «крокодилячому» скандалі, вийшов на публіку з заявою про тиск

Микола Калашник переадресував закиди щодо якості захисту енергетики Київщини замовникам і підрядникам

Міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник прокоментував скандал навколо будівництва захисних споруд для енергетичних об'єктів Київської області. Посадовець, який раніше очолював Київську ОВА і безпосередньо курував цей напрям, назвав закиди на свою адресу дискредитаційною кампанією та пообіцяв переконати критиків документами про законність власних рішень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра.

Калашник переконаний, що хвиля критики навколо його роботи на посаді очільника Київської ОВА має на меті створити тиск і підірвати довіру до нинішньої діяльності міністерства. За його словами, у соцмережі навмисно вкидають «примітивні асоціації та картинки», хоча сам він під час організації захисту енергооб'єктів діяв суворо «в межах закону й повноважень».

«Заявляю, що і зараз, і на попередній роботі, де мені було довірено відповідальність за побудову захисту інфраструктури в Київській області, я діяв у межах закону й повноважень, про що маю відповідні документи, і вони будуть оприлюднені, а тому будь-які інспіровані інформаційні кампанії розраховані на одне: підірвати довіру до нашої сьогоднішньої роботи в міністерстві та створити тиск», – заявив Калашник.



Крім того, відповідальність за реальну якість робіт міністр залишив на совісті замовників і підрядників, пообіцявши довести власну правоту документами.

«Кожен має відповідати за свою ділянку роботи. За державну політику та стратегію – міністерство, за якість будівництва захисту – замовники й підрядники, за тепло та воду в оселях людей – усі ми разом», – заявив Калашник.

Заява Калашника пролунала на тлі розслідування можливих зловживань під час будівництва захисних споруд для енергетичної інфраструктури Київщини. Йдеться про державні контракти, укладені в період, коли посадовець очолював обласну військову адміністрацію.

За даними журналістських розслідувань та судових матеріалів, у квітні–травні 2026 року Департамент регіонального розвитку Київської ОДА уклав 25 договорів на будівництво захисних споруд загальною вартістю близько 1,89 млрд грн.

Основними підрядниками стали ТОВ «Консалтинг-Буд» та ТОВ «Українська будівельна компанія «Ю.Бі.Сі.». Металопродукцію для виконання робіт постачали, зокрема, компанії «Сталь Плюс» і «ТД Тризуб», які журналісти пов'язують із дніпровським бізнесменом Владиславом Соколовим.

Правоохоронці перевіряють можливе завищення вартості будівельних матеріалів. За попередніми розрахунками слідства, різниця між цінами придбання та подальшого продажу металопродукції становила близько 20,8 млн грн без ПДВ. Ця сума є попередньою оцінкою цінової різниці, а не встановленими збитками державі.

Безпосередній зв'язок Калашника зі скандалом полягає в тому, що відповідні державні договори укладалися структурами Київської ОВА за його керівництва. Крім того, сам Соколов публічно заявив, що саме Калашник залучив його до реалізації проєктів захисту енергетичної інфраструктури.

За словами підприємця, у листопаді 2025 року тодішній очільник Київської ОВА особисто запросив його долучитися до реалізації «Плану стійкості» Київської області. Згодом, як стверджує Соколов, Калашник запропонував організувати будівництво захисних споруд на 26 трансформаторних підстанціях.

Бізнесмен також заявив, що у квітні 2026 року посадовець нібито доручив терміново забезпечити захист когенераційних установок без попереднього укладення договорів та авансових платежів.

За твердженням Соколова, протягом року його компанії були залучені до захисту 34 когенераційних установок, однак оплата виконаних робіт і поставлених матеріалів здійснювалася не в повному обсязі. Підприємець оцінив недофінансування приблизно у 500 млн грн.

Окремо Соколов звинуватив Калашника в тиску після проведення обшуків. За словами бізнесмена, 16 жовтня співробітники СБУ провели слідчі дії за місцем його проживання та роботи, вилучивши майно і кошти.

Підприємець стверджує, що після цього на нараді в міністерстві від нього вимагали завершити роботи на всіх об'єктах власним коштом до 15 листопада. В іншому разі, за його словами, йому погрожували подальшими наслідками.

Соколов також заявив, що його намагаються зробити відповідальним за проблеми із захистом енергетичної інфраструктури Київщини. Водночас ці звинувачення є позицією підприємця та потребують незалежної перевірки.

Широкого розголосу історія набула після оприлюднення фотографій і відео розкішного пентхауса, який журналісти пов'язали із Соколовим. На кадрах видно інтер'єри з позолотою, мармурові колони, басейн, автомобіль Rolls-Royce та тераріум із живим крокодилом.

Саме через ці кадри розслідування можливих зловживань під час будівництва захисних споруд у публічному просторі почали називати «крокодилячим» скандалом.

Водночас правоохоронці публічно не підтвердили, що все показане майно було придбане за бюджетні кошти. Також сам факт зв'язку Соколова з компаніями-постачальниками не доводить його причетності до розкрадання.

Ситуацією зацікавилася й тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Її голова, народний депутат Олексій Гончаренко, повідомив про можливість виклику Калашника для надання пояснень стосовно укладення договорів, фінансування будівництва та фактичного стану захисних споруд.

За словами депутата, парламентська комісія має намір з'ясувати, які роботи були виконані, скільки бюджетних коштів спрямували на відповідні об'єкти та чи відповідають результати будівництва умовам укладених договорів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що історія з бізнесменом Владиславом Соколовим набула розголосу після оприлюднення кадрів його розкішного пентхауса з позолоченими інтер'єрами, дорогими автомобілями та живим крокодилом. Згодом до обговорення долучився народний депутат Сергій Власенко, який розкритикував поширення фотографій із помешкання підприємця, отриманих під час обшуків, та публічне висміювання його способу життя.