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Нові термінали та митні системи: Україна модернізує пункти пропуску

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Нові термінали та митні системи: Україна модернізує пункти пропуску
Модернізація має допомогти скоротити час очікування на кордоні та зробити перетин комфортнішим
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Для оновлення прикордонної інфраструктури Україна залучить європейське фінансування 

Україна отримає 60 млн євро кредитних коштів на модернізацію пунктів пропуску на західному кордоні, зокрема на напрямках до країн Європейського Союзу та Молдови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кабінет міністрів України.

Фінансування надає Європейський інвестиційний банк. Кошти спрямують на оновлення прикордонної інфраструктури, яка забезпечує рух пасажирів і вантажів між Україною та сусідніми європейськими державами. Проєкт став першим у межах нової ініціативи «Безпека та зв’язність».

План модернізації передбачає облаштування нових терміналів, поліпшення під’їзних шляхів і створення комфортніших зон очікування. На пунктах пропуску також планують оновити митне обладнання та облаштувати санітарні приміщення.

У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України розраховують, що оновлення допоможе збільшити пропускну спроможність кордону, пришвидшити оформлення вантажів і пасажирів та зменшити логістичні витрати для бізнесу.

Яку підтримку передбачає проєкт

Кредитні кошти доповнять фінансуванням від Європейського Союзу. Зокрема, проєкт передбачає:

  • грант ЄС на 6 млн євро;
  • 2,5 млн євро на технічну допомогу;
  • гарантію Європейської комісії для кредиту через механізм Ukraine Investment Framework.

Проєкт реалізовуватимуть за підтримки Європейського Союзу в межах підходу Team Europe. Роботи на дорогах транс’європейської транспортної мережі TEN-T виконуватиме Агентство відновлення.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник заявив, що модернізація має допомогти скоротити час очікування на кордоні та зробити перетин комфортнішим для громадян і перевізників.

«Наша мета – зменшити час очікування, знизити витрати бізнесу та зробити перетин кордону зручним для кожного», – зазначив Микола Калашник.

Нагадаємо, Україна також працює над посиленням безпеки прикордонної інфраструктури через російські атаки. Раніше «Главком» повідомляв, що на пунктах пропуску та під’їзних дорогах планують встановити мобільні укриття для захисту пасажирів і працівників.

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Теги: Микола Калашник фінансування укриття українці кордон Молдова Румунія Польща

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