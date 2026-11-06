СБУ попередила про загрозу теракту прямо під час суду над генералом Дукою (відео)

До ВАКС надійшов лист від СБУ, у якому йшлося про можливу загрозу теракту

Через повідомлення про можливу небезпеку ВАКС обмежив доступ журналістів до частини засідання, прокурор САП заявив відвід судді

Під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці надійшло повідомлення про можливу загрозу теракту в приміщенні суду. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця подій.

Як повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась, до ВАКС надійшов лист від СБУ, у якому йшлося про можливу загрозу теракту. Цим повідомленням обґрунтували рішення проводити частину засідання в закритому режимі та не допускати до зали журналістів.

Карась заявив, що сторона обвинувачення не бачить підстав для обмеження гласності судового процесу. Прокурор попросив надати йому лист СБУ для ознайомлення, однак суддя Воронько відмовив.

За словами Карася, сторона обвинувачення має право знати, на підставі чого ухвалили рішення про закритий розгляд. Він також поставив під сумнів зв’язок повідомлення про загрозу теракту з доказами, які планували досліджувати під час засідання.

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Через цю ситуацію прокурор заявив відвід слідчому судді ВАКС Вороньку, який розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу Дуці. Заяву має розглянути інший суддя, визначений автоматизованою системою розподілу.

Крім того, Карась звинуватив сторону захисту в затягуванні розгляду клопотання. На думку прокурора, це може призвести до того, що суд не встигне ухвалити рішення в передбачений законом 72-годинний строк.

Як відомо, 4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген», учасники якої, за версією слідства, забезпечували безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До її діяльності могли бути причетні посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Серед фігурантів записів журналісти ідентифікували:

Андрій Осіпов (Кримінал) – один із ймовірних організаторів злочинної організації.

Єгор Буркін (Мексиканець) – якого слідство пов’язує з наркобізнесом і мережею U420.

Сергій Дука (Акім) – генерал-майор, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. За версією слідства, забезпечував прикриття з боку спецслужби.

Володимир Ценов (Прайс) – посадовець Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, якого пов’язують із прикриттям колцентрів.

Олександр Дем’янчук (Консультант) – працівник карного розшуку Київщини, якого слідство пов’язує з передаванням інформації та допомогою виконавцям.

Віталій Рибалко (Боксер) – за матеріалами слідства, виконував силові доручення Кримінала. Зокрема, брав участь у побитті людей та інших насильницьких епізодах, пов’язаних із діяльністю злочинної організації.

Загалом до складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

До слова, 4 листопада детективи НАБУ провели обшуки в заміському будинку першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. За даними бюро, під час проведення обшуку Дука перешкоджав детективам. Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова розповів, що генерал погрожував правоохоронцям пістолетом, знищував електронні пристрої молотком.