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Заступник голови Нацполіції відреагував на плівки НАБУ у справі «Карфаген»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Заступник голови Нацполіції відреагував на плівки НАБУ у справі «Карфаген»
Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов відкинув звинувачення у системному прикритті наркоторгівлі
фото: Національна поліція України

Андрій Нєбитов виступив із заявою після оприлюднення резонансних аудіозаписів, на яких фігуранти обговорювали підкуп правоохоронців

4 листопада Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили матеріали масштабного розслідування у межах операції «Карфаген». За версією слідства, до злочинної схеми, яка забезпечувала прикриття незаконного бізнесу, могли бути причетні посадовці Національної поліції. Після появи цих матеріалів заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов виступив із заявою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис посадовця.

Зокрема, на записі розмови від 24 червня 2026 року фігурант на ім'я Акім повідомляє співрозмовнику про нібито досягнуту домовленість із представником керівництва Нацполіції.

Заступник голови Нацполіції відреагував на плівки НАБУ у справі «Карфаген» фото 1
скриншот з відео

Прізвище посадовця на записі починається на «Не», що збігається з першими літерами прізвища Андрія Нєбитова. Відтак не виключено, що учасники злочинної організації мали на увазі саме його. Водночас офіційного підтвердження цього немає.

Після появи цих матеріалів Нєбитов виступив із заявою, у якій наголосив, що розмови про можливі домовленості не свідчать про їх фактичну реалізацію.

Він наголосив, що сам факт згадування прізвища у розмовах підозрюваних не доводить причетності відповідної особи до злочинної діяльності.

«Я показав вам факти! Це конкретні події, які вже відбулись. Тож категорично не сприймаю аудіорозмови про плани зловмисників чи інших сторонніх осіб, до того, як ці плани не відбулись в реальності. За такою логікою можна назвати будь-яке відоме прізвище і це на жаль буде доказом для суспільства в участі у злочинній діяльності?! Я розумію, для цього не потрібно довго думати», – написав Нєбитов.

Посадовець також розкритикував висновки про нібито системне прикриття наркоторгівлі працівниками Національної поліції. «Бо з відео НАБУ та САП суспільство зрозуміло тезу – «Нацполіція причетна до кришування наркоторгівлі»», – зазначив Нєбитов.

Він наголосив, що не виключає окремих випадків протиправних дій правоохоронців, проте заперечив системний характер таких порушень. «Я ніколи не виключаю окремих фактів, як кажуть: «у сім'ї не без виродка», але це точно не система», – заявив заступник голови Нацполіції.

Нєбитов пояснив, що розмови, які оприлюднили НАБУ та САП, відбувалися в період активного розслідування Національною поліцією діяльності міжнародного наркокартелю «Хімпром» та пов'язаної з ним мережі магазинів U420.

За його словами, учасники угруповання намагалися підкупити правоохоронців, погрожували їм та їхнім родинам, а також шукали способи перешкодити проведенню слідчих дій.

Водночас посадовець наголосив, що саме Національна поліція у квітні 2026 року припинила діяльність усіх 105 магазинів U420. За його твердженням, жоден із них досі не відновив роботу.

Крім того, правоохоронці арештували 416 рахунків суб'єктів господарювання та криптоактиви на суму 4 млн USDT. Ймовірного організатора угруповання Єгора Буркіна оголосили в міжнародний розшук.

На переконання Нєбитова, результати цих операцій свідчать про те, що озвучені фігурантами плани щодо перешкоджання розслідуванню не були реалізовані. Водночас посадовець уточнив, що коментує виключно ліквідацію мережі U420, а не інші напрями розслідування НАБУ та САП.

Нагадаємо, 4 листопада «Главком» повідомляв про масштабну операцію НАБУ і САП «Карфаген». За даними слідства, злочинна організація забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів за хабарі високопосадовцям правоохоронних органів. Серед можливих учасників схеми називали працівників СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

Крім того, Національна поліція відсторонила від роботи частину співробітників після проведення обшуків НАБУ. У відомстві закликали утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування та ухвалення відповідних рішень.

Раніше «Главком» розкрив подробиці операції «Карфаген». За версією слідства, учасники угруповання систематично отримували гроші від шахрайських колцентрів за невтручання в їхню діяльність, а понад 10 млн грн легалізували через рахунки близьких осіб.

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Теги: Національна поліція України корупція в Україні операція «Карфаген»

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