Маєток із басейном та спортзалом, мільйонні статки: чим володіє родина фігуранта «Карфагена» Ценова

Журналісти не знайшли підтверджень поясненням родини щодо походження статків

Заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимир Ценов, який фігурує у справі про злочинну організацію та хабарництво, мешкає в маєтку під Києвом із басейном і спортзалом. Нерухомість придбав його батько – колишній високопосадовець МВС. Загалом родина Ценових має три будинки, три квартири та чотири гектари землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

Що відомо про Ценова

Полковнику поліції Володимиру Ценову – 40 років. Щонайменше з 2015 року він обіймав керівні посади в правоохоронних органах. Спочатку працював у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, де очолював управління, а згодом став заступником начальника департаменту. У 2019 році Ценов працював уже в Департаменті стратегічних розслідувань. У 2025 році став першим заступником начальника ДСР. На цій посаді перебував і на момент затримання.

У матеріалах операції «Карфаген» від НАБУ та САП Володимир Ценов фігурує під прізвиськом Прайс. За версією слідства, щонайменше із січня по липень 2026 року він нібито отримував гроші за те, щоб поліція не чіпала конкретні шахрайські колцентри. Домовлявся з Ценовим, за даними слідства, один з організаторів схеми – ймовірно, Андрій Осіпов, на прізвисько Кримінал. Він співпрацював із так званим Мексиканцем – ймовірно, Єгором Буркіним, якого розшукують у справі наркокартелю «Хімпром».

Батько Ценова працював у системі МВС

68-річний Микола Ценов багато років працював у МВС, де обіймав керівні посади, зокрема був першим заступником начальника управління боротьби з організованою злочинністю. Його старший син Дмитро також був високопосадовцем поліції та очолював поліцію Київщини. У 2019 році він подав у відставку після вбивства п’ятирічного Кирила Тлявова, до якого були причетні п’яні чоловіки, серед яких були поліцейські.

Нерухомість родини

За даними журналістів, під час служби Миколи Ценова в органах внутрішніх справ у нього та його синів у власності почала зʼявлятися нерухомість. Спершу будинок площею 240 кв. м з’явився у старшого сина – Дмитра Ценова.

Потім у родині Ценових зʼявився ще один маєток площею 571 кв. м у селі Крюківщина, що в передмісті Києва. З 2003 року він перебуває у власності самого Володимира Ценова. За його словами, цей будинок його родичі почали будувати ще наприкінці 90-х і витратили на це будівництво кошти «кількох поколінь родини».

Журналісти додають, що у 2010 році батько посадовця, Микола Ценов, вийшов на пенсію. У тому самому році він із дружиною, 71-річною Ніною Ценовою, купив квартиру в Печерському районі Києва площею близько 29 кв. м.

У 2011 році квартиру в столичному ЖК «Перлина Кадетського Гаю» набув сам фігурант справи «Карфаген» Володимир Ценов. Відповідно до його декларації, площа квартири становить 59 кв. м, а вартість – майже 500 тис. грн (на той час – близько $60 тис.). Цю покупку Володимир Ценов прямо пояснив нам «родинними заощадженнями, накопиченими протягом тривалого часу».

У 2015 році батько, Микола Ценов, купив квартиру вже собі. 173 кв. м по сусідству із сином – у тому самому ЖК «Перлина Кадетського Гаю» – за майже $110 тис. Далі, у 2018 році, він став власником земельних ділянок загальною площею 4 га в Київській області за 280 тис. грн. У 2024 році чоловік подарував цю землю старшому сину – Дмитру Ценову.

У розслідуванні йдеться, що у 2019 році Ценов-старший переказав 500 тис. грн на рахунок партії «Слуга Народу». На той момент він уже дев’ять років перебував на пенсії.

Маєток у Гатному

У 2022 році, коли Володимир Ценов уже очолював управління в Департаменті спецрозслідувань, його батько Микола Ценов купив ділянку з будинком у Гатному. 25 жовтня 2022 року він купив будинок площею 240 кв. м і ділянку на 15 соток. За все це він сплатив 7,32 млн грн. А через три з половиною місяці після угоди в будинок переїхав сам фігурант справи «Карфаген» Ценов із родиною.

Загалом, як стверджують журналісти, у будинку – п’ять житлових кімнат, чотири ванні кімнати, кухня-вітальня, гардероб і спортзал, власний басейн. За словами архітектора Олега Гречуха, реальна ринкова вартість такого будинку станом на кінець 2022 року мала б бути щонайменше вдвічі вищою.

У травні 2023 року Микола Ценов докупив ще одну земельну ділянку поруч – на шість із половиною соток. За неї він заплатив приблизно півтора мільйона гривень. Згодом там почалося будівництво – уже зараз там видно завершену будівлю.

Заощадження

«У різні періоди мої батьки здійснювали продаж об’єктів нерухомого майна, що належали їм, і ці операції додатково формували сімейний бюджет. Сукупність цих джерел доходу давала змогу вільно фінансувати придбання об’єктів, згаданих у вашому запиті», – повідомив нам Володимир Ценов журналістам.

Журналісти не знайшли підтверджень поясненням родини щодо походження статків. За словами Володимира Ценова, його батько після виходу на пенсію працював начальником служби безпеки ТОВ «Трейдфілд Україна». Водночас навіть директор цієї компанії у 2020 році отримував у середньому 77 тис. грн на місяць, а на придбання маєтку батькові Ценова знадобилося б майже вісім років такої зарплати.

Нагадаємо, 5 листопада суд обрав запобіжний захід Володимиру Ценову – першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, якого підозрюють у причетності до злочинної організації, викритої в межах операції «Карфаген». Його взяли під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 15 млн грн.

Згодом 6 листопада за першого заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова, який є підозрюваним у справі «Карфаген», внесли повну суму застави – 15 млн грн.