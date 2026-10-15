Нацбанк назвав суму застав у справах про корупцію лише за два місяці

Лише одна застава за Ірину Мудру склала 14% від всіх коштів, які надійшли до Вищого антикорупційного суду через банки

У серпні та вересні банки провели сотні операцій із перерахування коштів на застави, а загальна сума сягнула понад 140 млн грн

Упродовж серпня та вересня 2026 року через українські банки на застави у справах Вищого антикорупційного суду (ВАКС) перерахували близько 141 млн грн. Загалом за цей період зафіксували 527 операцій із внесення застав. Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю Ользі Василевській-Смаглюк під час подкасту «Слідкуй за грошима», повідомляє «Главком».

За словами Андрія Пишного, Національний банк зібрав дані від 29 банків, щоб оцінити обсяги коштів, які клієнти перераховували на застави у справах Вищого антикорупційного суду. Загалом у серпні та вересні 2026 року банки зафіксували 527 таких операцій на суму близько 141 млн грн.

Із цієї суми приблизно 64 млн грн внесли готівкою, а ще 77 млн грн перерахували безготівково. Таким чином, значна частина коштів надходила через банківські перекази, а решту застав сплачували готівкою.

У серпні загальна сума застав становила близько 51 млн грн. У вересні цей показник зріс до 92 млн грн – майже вдвічі більше, ніж місяцем раніше. Крім того, за перші десять днів жовтня банки зафіксували ще приблизно 4,5 млн грн таких платежів.

Варто нагадати, що за ексзаступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесено повну суму застави – 20 млн грн. Під час розгляду апеляції щодо запобіжного заходу захист Мудрої просив зменшити заставу з 20 млн грн до 12,5 – це сума, яку станом на 28 вересня вже змогли зібрати на заставу ексчиновниці, з них 5 млн – її власні кошти.