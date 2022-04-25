Міноборони повідомило, скільки російських крилатих ракет зосереджено в Чорному морі

Мотузяник: «У Чорному морі перебуває вісім носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр»

У Чорному морі перебувають вісім російських носіїв крилатих ракет. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у понеділок.

Мотузяник зазначив, що корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.

«Відзначу, що за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет», – сказав речник МОУ.

Як раніше повідомлялося, Росія тримає у Чорному морі два кораблі з ракетами «Калібр».

Тим часом, російський корабель «Комуна» в Чорному морі намагається дістати із затонулого крейсера «Москва» документацію, військове обладнання і ракети, якими був оснащений флагман ЧФ РФ.