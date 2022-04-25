  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Міноборони повідомило, скільки російських крилатих ракет зосереджено в Чорному морі

    &nbsp;Сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет - Міноборони повідомило, скільки російських крилатих ракет зосереджено в Чорному морі
     Сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет
    фото скріншот відео

    Мотузяник: «У Чорному морі перебуває вісім носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр»

    У Чорному морі перебувають вісім російських носіїв крилатих ракет. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у понеділок.

    Мотузяник зазначив, що корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.

    «Відзначу, що за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет», – сказав речник МОУ.

    Як раніше повідомлялося, Росія тримає у Чорному морі два кораблі з ракетами «Калібр».

    Тим часом, російський корабель «Комуна» в Чорному морі намагається дістати із затонулого крейсера «Москва» документацію, військове обладнання і ракети, якими був оснащений флагман ЧФ РФ.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Чорне море війна корабель Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міноборони повідомило, скільки російських крилатих ракет зосереджено в Чорному морі