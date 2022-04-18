У мережі з’явилися перші фото підбитої «Москви»

Ймовірно, достовірні світлини показали дослідники OSINT

У мережі оприлюднили перші фото російського крейсера «Москва» після влучання ракети. Наразі ще триває верифікація корабля зі світлин. Проте всі факти вказують на те, що змогли сфотографувати саме підірваний флагман ВМС Росії. Зображення поширили на початку доби 18 квітня дослідники OSINTtechnical.

На двох оприлюднених фото крейсер класу «Слава», до якого належала «Москва». За останні роки більше жоден із таких російських кораблів так не палав. Також у реєстрі зображень Google немає фото, які алгоритм пошуковика вважає схожими.

У телеграмі «Ланчет пишет» повідомили, що сфотографували напівзатонулий корабель моряки з Туреччини. Вони були неподалік у момент підбиття судна.

Наразі достеменно невідомо, коли саме туди прибули інші моряки. Автори OSINT зазначили, що існує розбіжність між можливими датами знімання. Фото зробили або 14 квітня, або вже через добу після інциденту.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув.

Як стало відомо, разом із «Москвою» затонув і командир крейсера, – Геращенко.

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