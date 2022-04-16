«Геніальний хід українського командування»: з’явилися подробиці знищення «Москви»

Україна завдала росіянам удару у зоні, де окупанти вважали себе невразливими

Команда відстежувала помилкові цілі – турецькі безпілотними, а в цей час у корабель влучили ракети

Українське командування знищило величезний військовий корабель «Москва», використовуючи безпілотники, щоб відвернути його системи захисту, і завдавши ударів надводними ракетами.

Видання MailOne опублікувало статтю, в якій експерти захопилися геніальним ходом українських захисників.

Раптова атака сталася вночі, коли «Москва» перебувала за 60 миль на південь від Одеси. Команда корабля відстежувала помилкові цілі – турецькі безпілотники TB2, не підозрюючи, що пара протикорабельних ракет «Нептун» R360 українського Виробництва прямувала в їх бік.

Дві ракети, кожна вагою в тонну, врізалися в лівий борт 611-футової «Москви», сильно розгойдавши її, викликавши катастрофічний вибух і сильні пожежі.

Західні представники заявили, що ця операція продемонструвала здатність України завдавати ударів по росіянам в районах, де вони вважали себе невразливими. І відкинули заяви Росії про те, що на борту «Москви» була просто пожежа, яка призвела до вибуху великої кількості боєприпасів.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 квітня, в анексованому Росією місті Севастополі окупанти влаштували церемонію прощання з ракетним крейсером «Москва».

Російський ракетний крейсер «Москва» пішов на дно. Раніше у ЗСУ офіційно заявили, що відправили його туди дві українські ракети «Нептун». Це підтверджують і у США.

Ввечері 13 квітня у мережі з'явилися повідомлення про пожежу на крейсері. Інші російські кораблі не могли йому допомогти через потужний шторм.

Уже 14 квітня Росія визнала: «Москва» згоріла і пішла під воду. Мовляв, під час пожежі там здетонував боєприпас. Втім, про причини займання у ворожому відомстві не згадували.

Згодом високопоставлений американський чиновник пояснив журналістам: у США є підстави вважати, що у російський крейсер «Москва» поцілили саме дві українські ракети.

У Sky News наголошують, що це вперше західний чиновник підтвердив заяву України про те, що вона атакувала «Москву».

Нагадаємо, як повідомлялося, російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Разом із кораблем на дно пішла й більша частина членів екіпажу та навіть командир крейсера.

Як стало відомо, російський крейсер «Москва» може становити небезпеку через ядерні боєголовки на своєму борту. Таку думку опублікувало видання Defense Express. Журналісти посилаються на оцінки фахівців, серед яких – конструктори та морські офіцери.

Читайте також: