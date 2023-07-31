Перетворити себе на Барбі та Кена. Мінцифри Польщі пояснило небезпеку від додатка

Наразі у мережі доступні дві програми: barbieselfie.ai та bairbie.me, які становлять загрозу для персональних даних

Мінцифри Польщі попереджає про загрозу через використання додатків, які вміють перетворювати людину на Барбі або Кена

Міністерство цифровізації Польщі попереджає про загрозу для користувачів через використання додатків, які за допомогою спеціальних фільтрів вміють перетворювати людину на Барбі або Кена. Про це йдеться в дописі відомства у Facebook.

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Як зазначають фахівці, ця невинна забава насправді є операцією масового збору даних користувачів інтернету.

Наразі у мережі доступні дві програми: barbieselfie.ai та bairbie.me, які становлять загрозу для персональних даних.

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«Приймаючи політику конфіденційності сервісу barbieselfie.ai, ми надаємо доступ до:

камери смартфона;

історії платежів;

історії розташування GPS;

реєстраційних даних;

точних технічних даних смартфона;

даних про залученість користувачів у соціальних мережах;

інформації про взаємодію з іншими сервісами;

даних з опитувань та конкурсів.

Додаток bairbie.me не відповідає вимогам Загального регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) про захист персональних даних (GDPR) – тому ми не знаємо, яка інформація береться і для чого вона буде використовуватися», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, фільм про Барбі став наймасштабнішим фільмом року в США та Канаді. Згідно з даними компанії Warner Bros, у перші вихідні було зароблено приблизно $155 мільйонів. У всьому світі дебют Барбі зібрав $337 мільйонів.

До слова, у німецькому місті Цвіккау одну із камер у відділенні поліції повністю перефарбували у рожевий колір.