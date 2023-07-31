Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Перетворити себе на Барбі та Кена. Мінцифри Польщі пояснило небезпеку від додатка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Перетворити себе на Барбі та Кена. Мінцифри Польщі пояснило небезпеку від додатка
Наразі у мережі доступні дві програми: barbieselfie.ai та bairbie.me, які становлять загрозу для персональних даних
фото з відкритих джерел

Мінцифри Польщі попереджає про загрозу через використання додатків, які вміють перетворювати людину на Барбі або Кена

Міністерство цифровізації Польщі попереджає про загрозу для користувачів через використання додатків, які за допомогою спеціальних фільтрів вміють перетворювати людину на Барбі або Кена. Про це йдеться в дописі відомства у Facebook.

Як зазначають фахівці, ця невинна забава насправді є операцією масового збору даних користувачів інтернету.

Наразі у мережі доступні дві програми: barbieselfie.ai та bairbie.me, які становлять загрозу для персональних даних.

«Приймаючи політику конфіденційності сервісу barbieselfie.ai, ми надаємо доступ до:

  • камери смартфона;
  •  історії платежів;
  •  історії розташування GPS;
  •  реєстраційних даних;
  •  точних технічних даних смартфона;
  •  даних про залученість користувачів у соціальних мережах;
  •  інформації про взаємодію з іншими сервісами;
  •  даних з опитувань та конкурсів.

Додаток bairbie.me не відповідає вимогам Загального регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) про захист персональних даних (GDPR) – тому ми не знаємо, яка інформація береться і для чого вона буде використовуватися», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, фільм про Барбі став наймасштабнішим фільмом року в США та Канаді. Згідно з даними компанії Warner Bros, у перші вихідні було зароблено приблизно $155 мільйонів. У всьому світі дебют Барбі зібрав $337 мільйонів.

До слова, у німецькому місті Цвіккау одну із камер у відділенні поліції повністю перефарбували у рожевий колір.

Теги: Польща кібербезпека інтернет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща, Латвія та Литва можуть закрити кордони з Білоруссю через загрозу з боку ПВК «Вагнер»
Низка європейських країн може закрити кордони з Білоруссю
27 липня, 20:48
У Польщі запрацював центр для ремонту українських танків Leopard 2
У Польщі розпочав роботу сервісний центр з ремонту українських Leopard
23 липня, 00:16
Компанія Черепеннікова «ИКС холдинг» включили до списків санкцій США
У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ
22 липня, 15:17
Польща викличе посла Росії через скандальні заяви Путіна
Польща викличе посла Росії через скандальні заяви Путіна
21 липня, 23:30
Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень
ЗСУ відбили усі атаки окупантів в районі Авдіївки – Генштаб
17 липня, 19:22
Польський лікар намагався винести біозразок з грузинської лікарні
Польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі
17 липня, 13:07
Українці зможуть отримувати у Польщі більші зарплати
Стосується українців: Польща оновила розмір оплати праці
8 липня, 08:30
Польща посилила військове угруповання на кордоні з Білоруссю
Польща відправила тисячі солдатів на кордон із Білоруссю
8 липня, 07:52
Після нападу поранений чоловік помер, незважаючи на реанімаційні заходи
У Польщі тривають пошуки чоловіка, який вбив українця
1 липня, 16:25

Соціум

Перетворити себе на Барбі та Кена. Мінцифри Польщі пояснило небезпеку від додатка
Перетворити себе на Барбі та Кена. Мінцифри Польщі пояснило небезпеку від додатка
Компанія Johnson & Johnson’s потрапила у великий репутаційний скандал
Компанія Johnson & Johnson’s потрапила у великий репутаційний скандал
Звірства в Бучі: хто з російських бізнесменів сприяв вбивствам цивільних
Звірства в Бучі: хто з російських бізнесменів сприяв вбивствам цивільних
Ґвалтував та погрожував вбити. Житель Росії 14 років насильно утримував знайому в будинку
Ґвалтував та погрожував вбити. Житель Росії 14 років насильно утримував знайому в будинку
Журналіст Бабченко закидав яйцями посольство РФ в Естонії (відео)
Журналіст Бабченко закидав яйцями посольство РФ в Естонії (відео)
Як окупанти тепер захищатимуть Кримський міст: соцмережі показали фото
Як окупанти тепер захищатимуть Кримський міст: соцмережі показали фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
79K
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
53K
Пригожин зробив заяву про вербування нових найманців до «Вагнера»
29K
Українець ховав на подвір'ї трофейний російський танк Т-80 (фото)
23K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
22K
У боях за Україну загинули п'ять бійців батальйону «Вовки да Вінчі»

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту