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Мінсоцполітики та Мінцифри спростили отримання субсидій на електроенергію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Мінсоцполітики та Мінцифри спростили отримання субсидій на електроенергію
Андрій Герус
Фото: прес-служба комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

«Мінсоцполітики спільно з Мінцифри розробляли програмне забезпечення для оформлення субсидій»

Додаткові кошти, які вдасться отримати енергокомпаніям від підвищення тарифів на електроенергію для населення, дозволять провести ремонт об’єктів енергетичної інфраструктури, яка постраждала.

Про це повідомив Андрій Герус, голова енергетичного комітету Верховної Ради.

Він зауважив, під час розробки та запровадження нового тарифу на електроенергію враховувався і їхній соціальний вплив. 

За словами Геруса, паралельно з обґрунтуванням нового тарифу йшло обговорення того, як можна підтримати соціально незахищені верстви населення. Для цього ухвалено низку рішень, які спрощують процес отримання субсидій, скорочують вимоги до необхідної документації.

«Мінсоцполітики спільно з Мінцифри розробляли програмне забезпечення для оформлення субсидій, в тому числі через застосунок «Дія». Тому ті, хто зараз хоче оформити субсидію, зможуть зробити це простіше, ніж раніше», – відзначає Андрій Герус.

Нагадаємо, членкиня НКРЕКП Ольга Бабій заявляла, що без підняття тарифу державний «Енергоатом» не зможе забезпечувати населення світлом.

30 травня Уряд прийняв рішення щодо збільшення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-г з 1 червня.

 

Теги: НКРЕКП Андрій Герус електроенергія

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