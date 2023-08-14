Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 14 серпня

Триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 серпня.

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Ворожі удари по Україні

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Галаганівка, Українське, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Тур’я Сумської області та Огірцеве, Окіп, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Андріївки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Кам’янка Петропавлівка, Піщане, Берестове, Кислівка Харківської області.

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На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області та Терни, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Діброва, Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Міньківка, Григорівка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Привілля, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Спепове, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива, Велика Новосілка, Старомайорське Донецької області.

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На Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі східніше Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоного, Чарівного, П’ятихаток Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Чарівне, Лобкове, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Зеленого Гаю, Одрадокам’янки, Білозерки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Велетенське, Станіслав, Комишани, Новотягинка, Козацьке, Антонівка, Токарівка Херсонської області, місто Херсон та Іванівка Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та шість - по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, станцію РЕБ, засіб протиповітряної оборони противника.