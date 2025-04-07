Синоптикиня назвала овочі та фрукти, які витримають різкі квітневі заморозки

Експертка з'ясувала, що найстійкіші до заморозків: щавель, шпинат, кріп, петрушка, морква, селера, цибуля

Протягом тижня в Україні зберігатиметься прохолодна погода: вночі очікуються заморозки

Безліч фруктів та овочів, а також різної зелені можуть «витерпіти» до 6-ти градусів морозу. Як передає «Главком», про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Так, експертка з'ясувала, що найстійкіші до заморозків: щавель, шпинат, кріп, петрушка, морква, селера, цибуля. «Також малина і ожина – бійці!» – додала Діденко.

Водночас «найтендітніші, найчутливіші до цих підступних, проте реальних, заморозків» – це лохина, аґрус, смородина, виноград, кісточкові культури плодових.

«А з квітів – чорнобривці, жоржини, троянди. Що ж, поживемо-побачимо. Потепління очікується з Вербної неділі, з 13-го квітня», – підсумувала синоптикиня і додала, що протягом тижня зберігатиметься прохолодна погода: вночі очікуються заморозки, а вдень температура не підніматиметься вище кількох градусів тепла.

Нагадаємо, що 6 квітня Одеса та область стали заручниками незвичайного для квітня явища – рясного снігопаду. З самого ранку вулиці міста та обласні траси вкрило білим покривалом.

Як повідомлялося, в Україні прогнозують погіршення погодних умов. Водіям та пішоходам слід бути обережними на дорогах. За даними Укргідрометцентру, найближчими днями очікуються заморозки в повітрі, на поверхні, а на дорогах буде ожеледиця.

Так, у квітні в Україну повернулася зима. Низку областей, зокрема Київську, Вінницьку, Львівську та Хмельницьку, засипало снігом. «Главком» публікує світлини зими посеред весни.