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Названо найдоходніші аграрні компанії країни (список)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Названо найдоходніші аграрні компанії країни (список)
Очолила рейтинг Вінницька птахофабрика, дохід якої торік збільшився на 27% та сягнув 49,7 млрд грн
фото з відкритих джерел

Понад половину компаній топу належить до фінансово-промислової групи «МХП» курячого мільярдера Юрія Косюка

146,16 млрд грн доходу отримали агрокомпанії з індексу «Опендатабота». Більшу частину бізнесів зі списку належить до фінансово-промислової групи «МХП». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

На бізнеси з групи «МХП», яким володіє Юрій Косюк, загалом припадає 71% від сукупного доходу та 67% від загального прибутку лідерів галузі.

Очолила рейтинг Вінницька птахофабрика: її дохід складає третину заробітків всіх компаній індексу. Торік дохід збільшився на 27% та сягнув 49,7 млрд грн. Водночас прибуток зріс у 6,5 раза, до 4,02 млрд грн. Водночас Миронівська птахофабрика збільшила дохід на 17% до 24,97 млрд грн. Її прибуток зріс у 2,3 раза, до 3,12 млрд грн.

Третє місце з найбільшим приростом прибутку посів Лебединський насіннєвий завод, що належить до групи компаній LNZ Group. Дохід компанії збільшився на 19% до 18,7 млрд грн, а прибуток злетів аж у 43 рази до 143 млн грн. Це рекордний показник серед усіх компаній з переліку лідерів.

Дохід агролідерів
Дохід агролідерів
фото: «Опендатабот»

«Зернопродукт МХП» із 9,98 млрд грн доходу показав найбільший приріст доходу серед усіх компаній індексу (майже у два рази). Після важкого 2023 року, який компанія закрила зі збитками, торік прибуток склав 2,43 млрд грн.

«Енселко агро», яка входить до групи «Кернел» Андрія Веревського, стало лідером топу за прибутком, але посіло лише пʼяте місце за доходом. Компанії вдалося збільшити прибуток майже у чотири рази за рік та заробити 4,22 млрд грн. Натомість дохід зріс лише на третину, до 9,67 млрд грн.

Тим часом «Дружба-нова» посіла шосте місце. Компанія збільшила дохід на 9% до 8,16 млрд грн та отримала 1,88 млрд грн прибутку проти 1,81 млрд грн збитків у 2023. Загалом на бізнеси «Кернела» припадає ще 30% прибутку десятки найкращих

Також до Індексу увійшли:

  • «НВФ Урожай» («МХП») – 6,84 млрд грн доходу та 1,77 млрд грн прибутку;
  • Старинська птахофабрика («МХП») – 6,74 млрд грн доходу та 1,12 млрд грн прибутку;
  • «Птахокомплекс Дніпровський» (агрохолдинг Олександра Рязанова) – 5,81 млрд грн доходу та 365 млн грн прибутку;
  • «Оріль-лідер» («МХП») – 5,58 млрд грн доходу та 0,84 млрд грн прибутку.

Водночас минулий рік був складним для продовольчих компаній «Поділля» та «Зоря Поділля» з сумарним доходом 9,89 млрд грн. Ними володіє Порошенко-молодший. Також до рейтингу не потрапив «Західний Буг» з доходом у 5,5 млрд грн.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українські виробники курятини мають змогу активно розвиватися завдяки знятим квотам на європейському ринку. Однак є тривожні сигнали: після скасування податкових пільг на єдиний податок деякі підприємства втратили прибутки майже у 20 разів. Це серйозний ризик для галузі, тому Податкова мала б розібратися із цією ситуацією.

До слова, 22 січня «МХП» зазнала масштабної хакерської атаки: частина ІТ-інфраструктури не працювала, а відвантаження продукції відбувалося в обмеженому режимі.

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Теги: аграрії бізнес

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