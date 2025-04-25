Весняна посівна. Мінагро назвало регіони-лідери

Загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур

Наразі найбільша площа посівів в Україні припадає на кукурудзу – 705 тис. га

Аграрії всіх областей України, станом на 25 квітня, засіяли вже 2 млн га ярих зернових та зернобобових культур. В Рівненській області почали сіяти гречку. Про це інформує «Главком» з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 705 тис. га, ячмінь – 702,1 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 199,8 тис. га, гороху – 201,8 тис. га, вівса – 154,2 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби:

Полтавська область: 251,5 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 165,2 тис. га);

Кіровоградська область: 146,4 тис. га (пшениця – 3 тис. га, ячмінь – 35,4 тис. га, горох – 18,7 тис. га, овес – 0,5 тис. га, кукурудза – 84,7 тис. га);

Сумська область: 138,1 тис. га (пшениця – 21,5 тис. га, ячмінь – 18,2 тис. га, горох – 5,8 тис. га, овес – 9,8 тис. га, кукурудза – 81,2 тис. га);

Одеська область: 122,5 тис. га (пшениця – 6,5 тис. га, ячмінь – 35,2 тис. га, горох – 62 тис. га, овес – 1,5 тис. га, кукурудза – 8,4 тис. га);

Хмельницька область: 119,9 тис. га (пшениця – 10,9 тис. га, ячмінь – 74,5 тис. га, горох – 2,6 тис. га, овес – 2,5 тис. га, кукурудза – 24,8 тис. га).

Технічні культури засіяні на площі 1 763,6 тис. га. Зокрема, соняшнику засіяно 1 236,8 тис. га, цукрових буряків – 228,5 тис. га, сої – 187,6 тис. га.

У відомстві нагадали, що загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га.

До слова, раніше міністр аграрної політики розповів, як зміняться ціни на гречку нового урожаю.