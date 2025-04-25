Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Весняна посівна. Мінагро назвало регіони-лідери

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Весняна посівна. Мінагро назвало регіони-лідери
Загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур
фото з відкритих джерел

Наразі найбільша площа посівів в Україні припадає на кукурудзу – 705 тис. га

Аграрії всіх областей України, станом на 25 квітня, засіяли вже 2 млн га ярих зернових та зернобобових культур. В Рівненській області почали сіяти гречку. Про це інформує «Главком» з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 705 тис. га, ячмінь –  702,1 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 199,8 тис. га, гороху – 201,8 тис. га, вівса – 154,2 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби:

  • Полтавська область: 251,5 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 165,2 тис. га);
  • Кіровоградська область: 146,4 тис. га (пшениця – 3 тис. га, ячмінь – 35,4 тис. га, горох – 18,7 тис. га, овес – 0,5 тис. га, кукурудза – 84,7 тис. га);
  • Сумська область: 138,1 тис. га (пшениця – 21,5 тис. га, ячмінь – 18,2 тис. га, горох – 5,8 тис. га, овес – 9,8 тис. га, кукурудза – 81,2 тис. га);
  • Одеська область: 122,5 тис. га (пшениця – 6,5 тис. га, ячмінь – 35,2 тис. га, горох – 62 тис. га, овес – 1,5 тис. га, кукурудза – 8,4 тис. га);
  • Хмельницька область: 119,9 тис. га (пшениця – 10,9 тис. га, ячмінь – 74,5 тис. га, горох – 2,6 тис. га, овес – 2,5 тис. га, кукурудза – 24,8 тис. га).

Технічні культури засіяні на площі 1 763,6 тис. га. Зокрема, соняшнику засіяно 1 236,8 тис. га, цукрових  буряків  –  228,5 тис. га, сої – 187,6 тис. га.

У відомстві нагадали, що загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га. 

До слова, раніше міністр аграрної політики розповів, як зміняться ціни на гречку нового урожаю.

Читайте також:

Теги: аграрії зерно міністр пшениця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захистити агрокультуру від весняних морозів допоможуть «антистреси» – фізичні методи захисту
Як рятувати врожай від заморозків. Поради агрометеоролога
9 квiтня, 05:56
Засніжений Львів 6 квітня
В Україну прийшли весняні заморозки: як це вплине на врожай
6 квiтня, 15:41
Аграрії ставлять ультиматум «Укрзалізниці», яка підвищує тарифи
Аграрії ставлять ультиматум «Укрзалізниці», яка підвищує тарифи
31 березня, 12:54
За словами Коваля, об’єктивних чинників, щоб ціна на гречку відчутно змінилася немає
Як зміняться ціни на гречку нового урожаю? Прогноз міністра аграрної політики
17 квiтня, 21:01
Міністр: У лютому трохи більше ніж 700 млн яєць було випродуковано в Україні, наприкінці березня – понад 900 млн
Яйця стануть елітним продуктом? Міністр аграрної політики зробив прогноз щодо цін
17 квiтня, 14:51
Міністр: «1 євро 25 центів за кілограм хліба в нашій країні, – відчутна сума, а 2 євро 50 центів у Німеччині за хліб – уже легше, тому що купівельна спроможність інша»
Міністр аграрної політики пояснив, чому в Україні дорогий хліб
17 квiтня, 10:57
Український експорт агропродукції сьогодні можливий завдяки ЗСУ, які гарантують безпеку судноплавства в Чорному морі
Міністр аграрної політики жорстко розкритикував ідею Путіна повернути «зернову угоду»
29 березня, 19:21
Гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль закликає «УЗ» об’єднатися з представниками бізнесу та організувати дискусію
Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» багато аграрних компаній вже зникли – УАК
4 березня, 13:08
На заході України вже зараз вирощують мигдаль та фундук і з часом це може поширитися на всю країну, вважає кліматологиня
Третій урожай? Кліматологиня закликала аграріїв готуватися до можливостей, які відкриває глобальне потепління
28 сiчня, 19:43

Економіка

Весняна посівна. Мінагро назвало регіони-лідери
Весняна посівна. Мінагро назвало регіони-лідери
Зеленський розповів, скільки військової допомоги отримала Україна від США
Зеленський розповів, скільки військової допомоги отримала Україна від США
МВФ покращив прогноз курсу долара в Україні
МВФ покращив прогноз курсу долара в Україні
Парламентський комітет підтримав законопроєкт про легалізацію криптовалюти
Парламентський комітет підтримав законопроєкт про легалізацію криптовалюти
Україна не домовилась про реструктуризацію боргу на $2,6 млрд
Україна не домовилась про реструктуризацію боргу на $2,6 млрд
Центр Разумкова: Стабільність енергосистеми влітку може залежати від перегляду прайс-кепів
Центр Разумкова: Стабільність енергосистеми влітку може залежати від перегляду прайс-кепів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
39K
Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
25K
Президент Чехії виступив проти скасування викладання російської мови в школах
15K
Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам
11K
Індія перекрила річку Інд у напрямку Пакистану – ANI

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua