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Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін
Цікавий факт: у нігерійських магазинах фрукти та овочі продаються лише у фасованому вигляді. Тобто, купити один огірок неможливо, лише відразу кілограм
фото: glavcom.ua

Взимку ціна на червоний перець однакова як Нігерії, так і в Україні

Ціни на овочі і фрукти в Україні майже завжди залежать від сезону. Влітку, під час теплої погоди, на городах, ринках, у магазинах повно свіжих помідорів, огірків, тож і ціни на них нижчі. Та взимку, коли все тепличне, і у меншій кількості – ціни зростають.

Водночас у Нігерії, де весь рік на вулиці літня погода, теж є сезони для овочів та фруктів. І саме взимку, коли на вулиці +40, приходить сезон помідорів, манго та інших товарів. Та все ж це не впливає на ціноутворення (впливає лише інфляція).

Раніше «Главком» вже писав про ціни на молочні продукти, а тепер пропонує порівняти ціни на садовину й городину в Нігерії, і в Україні, та дізнатися цікаві факти про купівлю цих товарів у Африці.

Цибуля

На прилавках нігерійських магазинів в основному можна побачити лише один вид цибулі – червону. Кілограм коштуватиме 4500 N (найрів) – 125 гривень.

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 1
фото: glavcom.ua

В Україні ж червону цибулю всі знають як «Марс», але за популярністю та ціною вона точно програє звичайній ріпчастій. У порівнянні із Нігерію різниця в ціні просто космічна. Червона – 36,99 грн за кг, жовта – 14,89 грн за кг.

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 2
фото: glavcom.ua

Огірки

Перш ніж порахувати ціну на огірки, варто зазначити, що в нігерійських магазинах відсутня опція купити стільки овочів, скільки тобі треба. Товари вже будуть пофасовані, і навіть якщо для салату треба один огірок – в магазині його не продадуть.

У таких пакунках зазвичай 1 кг огірків, тож коштують приблизно 2000N – 56 грн.

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 3
фото: glavcom.ua

У зимовий період ціни на овочі в Україні, очевидно, кусаються. Один кілограм навіть за акційною ціною коштуватиме 110 грн. У розпал сезону, влітку, ціна буде приблизно 30-40 гривень.

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 4
фото: glavcom.ua

Часник

Пакування часника може здивувати ще більше. В Нігерії зубчики продають у пластикових коробочках. Вагу сказати важко, приблизно, 100 г. Коштуватиме 1600N – 44 грн.

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 5
фото: glavcom.ua

В Україні за 100 гр часнику потрібно заплатити 12 грн.

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 6
фото: glavcom.ua

Солодкий перець

Перець буде саме тим продуктом, який зрівняється у ціні в цих двох країнах, незалежно від сезону. Так, 1 кг перця коштуватиме 7000 N – 195 грн.

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 7
фото: glavcom.ua

В українських магазинах взимку за кілограм червоного перцю треба заплатити майже так само, як і в Нігерії – 190 грн. 

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 8
фото: glavcom.ua

Картопля

Видів картоплі у Нігерії значно більше ніж в Україні. Там і батат (солодка картопля), і ямс (овоч із дуже високим вмістом крохмалю, за смаком віддалено нагадує картоплю), але ми розглянемо ціну на звичайну. Так, 1 кг коштуватиме 4200N – 117 грн.

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 9
фото: glavcom.ua

В Україні ціни картоплю можуть бути як різними влітку-взимку, так і однаковими. Наразі 1 кг картоплі коштуватиме 26,89 грн (акційна ціна). Це значно дешевше ніж у Нігерії.

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 10
фото: glavcom.ua

Яблука

Ціни на яблука можуть «вжалити», як і більшість попередніх. У Нігерії цей фрукт не користується популярністю, тож тут знайдеться лише один-два види, які привезуть із-за кордону. Тому і вартість буде такою: за 1 кг 5300N – 147 грн.

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 11
фото: glavcom.ua

У той час як в Україні сортів яблук настільки багато, що можна вирахувати навіть середню ціну. Так, за один кілограм треба віддати приблизно 30, 40 гривень.

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 12
фото: glavcom.ua

Банани

Банани – це саме той продукт, який у Нігерії купують не у магазинах, а на дорозі у людей. І купують лише такими величезними звʼязками. Тут точно не один кілограм, а всі два. Продавці попросять у вас 3-4 тис. найрів або ж 83-111 гривень. А взагалі, якщо росте у дворі – то можна і безкоштовно.

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 13
фото: glavcom.ua

В Україні ціна зараз майже 63 грн за кілограм. Відповідно, хоч це і імпортований товар, вартість не надто вища за нігерійську.

Скільки коштують овочі та фрукти в Україні та Нігерії: порівняння цін фото 14
фото: glavcom.ua

Якщо говорити за смакові якості, то такі продукти як огірки чи помідори, в Нігерії будуть на смак як тепличні взимку в Україні. 

Також, якщо не хочеться купувати вже пофасовані овочі чи фрукти – потрібно йти на ринок. Та для іноземців ціни там не будуть значно нижчими. Однак саме там більший вибір локальних товарів, і більше можливості придбати стільки, скільки треба.

Тож, не дивлячись на те, що в Україні взимку не сезон садовини й городини, і ціни є вищими, аніж влітку – все одно у більшості ці товари дешевші, ніж у Нігерії.

Отже, ціни на молочні продукти в Нігерії, порівняно із Україною, точно «кусаються», але це зумовлено багатьма чинниками. До того ж, ця продукція банально не популярна там так, як в Україні.

Нагадаємо, у лютому 2024 року в Нігерії відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі». Фільм вперше демонструвався у Західній Африці, а саме у столиці Федеративної Республіки Нігерія – Абуджі. У заході взяли участь представники української громади, іноземного дипломатичного корпусу, представники адміністративних та бізнес кіл Нігерії, нігерійські ЗМІ.

Також у рамках пам'ятних заходів, присвячених 1000 днів повномасштабної війни Росії проти України, посольство України в Нігерії провело закритий показ фільму ZLO. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

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Теги: погода Нігерія фрукти овочі продукти ринок бізнес інфляція

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