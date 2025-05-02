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Аграрії засіяли 3,2 млн га зернових та зернобобових культур: які регіони є лідерами

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Аграрії засіяли 3,2 млн га зернових та зернобобових культур: які регіони є лідерами
Загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року
фото з відкритих джерел

Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 1 919,3 тис. га

Станом на 2 травня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 3,25 млн га ярих зернових та зернобобових культур. Як передає «Главком», про це повідомляє міністерство аграрної політики.

Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 1 919,3 тис. га, ячмінь – 715,2 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 207,9 тис. га, гороху – 205,7 тис. га, вівса – 156 тис. га. Гречка засіяна на площі  7 тис. га, просо – 6 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби:

  • Полтавська область: 429,6 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 343,1 тис. га);
  • Кіровоградська область: 300,5 тис. га (пшениця – 3 тис. га, ячмінь – 35,4 тис. га, горох – 18,7 тис. га, овес – 0,5 тис. га, кукурудза – 238,3 тис. га);
  • Київська область: 241,6 тис. га (пшениця – 25 тис. га, ячмінь – 40,4 тис. га, горох – 4,5 тис. га, овес – 5 тис. га, кукурудза – 163 тис. га);
  • Сумська область: 225,8 тис. га (пшениця – 21,5 тис. га, ячмінь – 18,2 тис. га, горох – 5,8 тис. га, овес – 9,8 тис. га, кукурудза – 168,7 тис. га);
  • Черкаська область: 217,3 тис. га (пшениця – 2 тис. га, ячмінь – 30,2 тис. га, горох – 5 тис. га, овес – 0,8 тис. га, кукурудза – 179,1 тис. га).

Технічні культури засіяні на площі 3 432 тис. га. З них: 

  • соняшнику – 2 364,8 тис. га; 
  • сої – 729,2 тис. га;
  • цукрових  буряків  –  217,3 тис. га.

Загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. В Мінагрополітики пояснюють, що головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.

Нагадаємо, восени одеські аграрії посіяли 43,4% від плану озимих зернових. План під урожай 2025 року – 760 тисяч гектар озимих культур. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Наразі у регіоні вже посіяно 290 тисяч гектар озимої пшениці, що становить 51,8% від прогнозу, і 40 тисяч гектар озимого ячменю – 20% від запланованого). Крім того, аграрії посіяли 150 тисяч гектар озимого ріпаку, що перевищило планові показники на 150%.

Також Україна і Польща готуються провести переговори з питань сільського господарства. Про це повідомляє PAP. Міністри сільського господарства України та Польщі проведуть зустріч за участі представників галузевих організацій. Темою переговорів буде ситуація на сільськогосподарських ринках.

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Теги: аграрії зерно гречка

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