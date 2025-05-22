Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Полуниці не буде? Заморозки на Волині зіпсували більшу частину врожаю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Полуниці не буде? Заморозки на Волині зіпсували більшу частину врожаю
фото: glavcom.ua

Синоптикиня повідомила, що полуниця витримує лише до -3°

Травень 2025 року на Волині став найпрохолоднішим за останні два десятиліття. У першій декаді місяця зафіксовано заморозки до -5 °C, що істотно зашкодило врожаю ранніх сортів полуниці. Про це «Суспільному» розповіла завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів Волинського гідрометеоцентру Олена Кондратчук, інформує «Главком».

«Для полуниці це несприятливі умови, тому що вона витримує лише до -3° і коли вона у фазі цвітіння або бутонізації, вона може загинути. Друга декада добігає кінця і вона буде навіть ще холоднішою, тому що в нормі мало б бути +14° тепла, а у нас 9-8°», – зазначила синоптикиня.

Катерина Хомяк, яка займається вирощування ягоди, зазначила, що в одному з господарств у селі Романів, що на Волині, через холодну погоду вимерзло три з половиною гектари цвіту полуниці. Це 85% засадженого поля.

Зазначається, що наразі полуниця коштує від 180-170 грн до 200 грн.

Нагадаємо, що Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту.

До слова, весняні заморозки завдали шкоди половині посівів озимих культур на полях правобережної частини Херсонщини. Про це розповів голова Асоціації фермерів і приватних землевласників у Херсонській області Олександр Гордієнко

Читайте також:

Теги: урожай полуниця Волинська область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
15 травня, 06:11
Нині в саду фермерів зростає чотири сорти груш
На Черкащині родина побудувала грушевий бізнес
4 травня, 20:15
20 травня в Україні очікуються грози
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні
19 травня, 17:22
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий
У Києві та області очікується гроза
19 травня, 13:00
Весняні заморозки вразили 50% озимих на Херсонщині
Весняні заморозки вразили 50% озимих на Херсонщині
12 травня, 15:05
. Столицю накрила негода, яка принесла з собою зливу та блискавки
Над столицею вирувала перша травнева гроза: кияни поділилися видовищними кадрами
3 травня, 22:35

Суспільство

Полуниці не буде? Заморозки на Волині зіпсували більшу частину врожаю
Полуниці не буде? Заморозки на Волині зіпсували більшу частину врожаю
Архієпископ Зоря натякнув, чому раптово звільнено керівника Києво-Печерської лаври
Архієпископ Зоря натякнув, чому раптово звільнено керівника Києво-Печерської лаври
Екснардеп-зрадник розкрив невідомі деталі діяльності убитого Портнова
Екснардеп-зрадник розкрив невідомі деталі діяльності убитого Портнова
Стало відомо, у яку бригаду мобілізувався Бутусов
Стало відомо, у яку бригаду мобілізувався Бутусов
Поліг під час виконання завдання на південному напрямку. Згадаймо Дмитра Рудика
Поліг під час виконання завдання на південному напрямку. Згадаймо Дмитра Рудика
У деяких областях України дощитиме: прогноз погоди на 22 травня
У деяких областях України дощитиме: прогноз погоди на 22 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
76K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
59K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
34K
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО
25K
Трамп йде

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua