Полуниці не буде? Заморозки на Волині зіпсували більшу частину врожаю

Синоптикиня повідомила, що полуниця витримує лише до -3°

Травень 2025 року на Волині став найпрохолоднішим за останні два десятиліття. У першій декаді місяця зафіксовано заморозки до -5 °C, що істотно зашкодило врожаю ранніх сортів полуниці. Про це «Суспільному» розповіла завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів Волинського гідрометеоцентру Олена Кондратчук, інформує «Главком».

«Для полуниці це несприятливі умови, тому що вона витримує лише до -3° і коли вона у фазі цвітіння або бутонізації, вона може загинути. Друга декада добігає кінця і вона буде навіть ще холоднішою, тому що в нормі мало б бути +14° тепла, а у нас 9-8°», – зазначила синоптикиня.

Катерина Хомяк, яка займається вирощування ягоди, зазначила, що в одному з господарств у селі Романів, що на Волині, через холодну погоду вимерзло три з половиною гектари цвіту полуниці. Це 85% засадженого поля.

Зазначається, що наразі полуниця коштує від 180-170 грн до 200 грн.

Нагадаємо, що Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту.

До слова, весняні заморозки завдали шкоди половині посівів озимих культур на полях правобережної частини Херсонщини. Про це розповів голова Асоціації фермерів і приватних землевласників у Херсонській області Олександр Гордієнко