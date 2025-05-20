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Черешня за тисячу. Столичний супермаркет шокує цінами на фрукти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Черешня за тисячу. Столичний супермаркет шокує цінами на фрукти
Перша черешня вже на прилавках супермаркетів
фото: glavcom.ua

Перші сезонні ягоди відлякують покупців своїми високими цінами

У Києві з'явилися перші сезонні ягоди та фрукти, однак їхня вартість поки що залишається дуже високою. Зокрема, у мережі супермаркетів «Сільпо» ціна на черешні сягає захмарних 999 грн за кілограм. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». 

Це традиційне явище для початку сезону, коли ранні поставки фруктів імпортуються або вирощуються в обмеженій кількості в теплицях. Зазвичай, з масовою появою врожаю з українських господарств, ціни починають поступово знижуватися.

Крім черешень, серед інших ранніх ягід, які вже доступні, але за високою ціною на прилавках супермаркету можна побачити чорниці. За упаковку вагою 350 грамів доведеться викласти 599 грн.

Упаковка лохини вагою 350 грамів коштує 599 грн
Упаковка лохини вагою 350 грамів коштує 599 грн
фото: glavcom.ua

Також супермаркет пропонує ківі сорту Gold по 599 грн за кілограм. Цей сорт ківі відомий своїм солодшим смаком та яскравим жовтим кольором м'якоті. 

Ківі Gold відрізняється незвичайним забарвленням як шкірки, так і м'якоті
Ківі Gold відрізняється незвичайним забарвленням як шкірки, так і м'якоті
фото: glavcom.ua

Варто додати, що аналітики EastFruit підбили підсумки оцінки впливу погодних умов на перспективи врожаю черешні та вишні у 2025 році у країнах Східної Європи та в Туреччині – найбільшому експортері черешні у регіоні. Повідомляється, що усі країни регіону сильно постраждали від заморозків у квітні 2025 року. Зокрема, наприкінці квітня 2025 року Україну накрила третя хвиля весняних заморозків, що спричинило значні втрати у садівництві. За попередніми оцінками, близько 45-55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. У центральних регіонах втрати були навіть вищими, але тут площі черешні менші.

По вишні збитки оцінюються в 35-50%. Цікаво, що збитки були вищими в північних регіонах. Вишня в Україні йде в основному на заморозку для експорту та на переробку. І ця позиція, мабуть, стане досить дорогою, особливо на тлі очікуваних високих цін на малину в літній період.

Аналітики зазначають, що Україна переважно залежить від імпорту черешні після окупації російськими агресорами традиційних регіонів вирощування цих фруктів та фактичного знищення основної частини плантацій. Тому ціни на черешню цього року в Україні будуть ще вищими, ніж зазвичай.  

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Теги: Київ ціни весна фрукти

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