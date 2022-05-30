Мінус командний пункт рашистів, шість танків та два «Гради»: новини з Херсонщини

Обстановка на південному напрямку динамічна та напружена

Наші бійці звітують про втрати ворога на півдні

Українські захисники продовжують завдавати нищівних втрат російським окупантам. Зокрема, 29 травня вони знищили командний пункт підрозділу загарбників. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Ворог продовжує підтягування резерви та облаштовувати оборонні рубежі на Херсонщині.

Неподалік від Херсона триває вивантаження техніки: близько 120 одиниць Т-62 та БМП-2 протягом кількох днів накопичено для посилення ворожих позицій. В районі Нової Каховки та Степанівки облаштовуються танкові позиції.

Водночас наші підрозділи продовжують наступальні дії та заходи сковування й недопущення переміщення резервів.

Повітряна розвідка за допомогою БПЛА «Орлан-10» обернулася його втратою. Тоді було застосовано гелікоптери Мі-8, за допомогою яких противник розвідував наші позиції та намагався їх атакувати.

Протягом доби ворог підступно вкривав артилерійським вогнем Миколаїв, вражаючи промислову інфраструктуру, дитячий спортивний комплекс, житлові квартали та торгові точки. Одна людина загинула, також серед цивільного населення є поранені.

В ході вогневої підтримки наступу та ведення сковуючих дій ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією забезпечено втрати ворога у кількості:

67 рашистів,

6 танків Т-62,

2 реактивні системи залпового вогню «Град»,

3 самохідних гаубиці «Мста-С»,

3 одиниці броньованої техніки,

13 автомобілів.

Також знищено пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.

В Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил продовжує тримати під прицілом ракетного удару територію України.

«Незважаючи на заявлені ініціативи щодо організації гуманітарних коридорів для поновлення судноплавства, заходів по розмінуванню моря рашисти не вживають, що зайвий раз підкреслює фальшивість проголошених ними намірів», – йдеться в повідомленні.

До слова, плани РФ на півдні зазнають краху – Інститут вивчення війни. Контрнаступ українських військових у Херсонській області зриває плани Росії контролювати окуповані території. Загарбникам буде важко посилити оборону на південному напрямку.

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