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    ЗСУ на Херсонщині контратакують ворога

    Бійці мають важливу мету на півдні України - ЗСУ на Херсонщині контратакують ворога
    Бійці мають важливу мету на півдні України
    фото з відкритих джерел

    Наші військові перейшли в наступ відразу на декількох напрямках

    ЗСУ розгорнули контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції – розділити угруповання противника на кілька частин. Про це повідомив у виступі народний депутат України Сергій Хлань.

    «Наступ ЗСУ почався два дні тому. У перший день був збитий російський літак. Вчора (28 травня – ред.) українська армія відкинула ворога в Бериславському районі на дев'ять кілометрів, розбиваючи угруповання противника на дві частини і беручи в кільце солдатів РФ біля села Давидів Брід», – заявив Хлань.

    Народний депутат також повідомив, що українська армія почала наступальні дії з Миколаївського напрямку на Олександрівку і Станіслав.

    Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що на півдні ЗСУ здійснили контратаки.

    Увечері 29 травня у Херсоні та області пролунали вибухи.

    Тим часом окупанти блокують проїзд до Запоріжжя сотень автівок із людьми (фото, відео).

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    Теги: росія окупанти ЗСУ депутат армія війна літак військові Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ на Херсонщині контратакують ворога