ЗСУ на Херсонщині контратакують ворога

Наші військові перейшли в наступ відразу на декількох напрямках

ЗСУ розгорнули контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції – розділити угруповання противника на кілька частин. Про це повідомив у виступі народний депутат України Сергій Хлань.

«Наступ ЗСУ почався два дні тому. У перший день був збитий російський літак. Вчора (28 травня – ред.) українська армія відкинула ворога в Бериславському районі на дев'ять кілометрів, розбиваючи угруповання противника на дві частини і беручи в кільце солдатів РФ біля села Давидів Брід», – заявив Хлань.

Народний депутат також повідомив, що українська армія почала наступальні дії з Миколаївського напрямку на Олександрівку і Станіслав.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що на півдні ЗСУ здійснили контратаки.

Увечері 29 травня у Херсоні та області пролунали вибухи.

Тим часом окупанти блокують проїзд до Запоріжжя сотень автівок із людьми (фото, відео).

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