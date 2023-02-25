«Мінус» пів сотні окупантів і склад боєприпасів: наслідки «бавовни» в Маріуполі (фото, відео)
Вибухи в Маріуполі прогриміли ввечері 24 лютого
У результаті вибухів, які прогриміли ввечері 24 лютого у Маріуполі, знищено ворожий склад боєприпасів, ліквідовано близько 50 окупантів, танк, два БМ і САУ. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
«Група маріупольського спротиву підтверджує мінус склад БК за яскравою пожежею в районі Новоселівка Центрального району та саундтреком детонації снарядів», – написав він у Telegram.
Крім того, згідно з отриманими даними, до знищеного складу додаються:
- два БМП
- один танк
- САУ
- 50 окупантів в стані «200» або важкого «300».
«Через складність та охорону території влучання продовжуємо збір даних щодо реалій «бавовни», – додав Андрющенко.
Нагадаємо, 24 лютого в Маріуполі Донецької області було чутно звук вибуху. Підтверджено потрапляння по позиціях ворога.
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