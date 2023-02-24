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У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У місті чутно звуки детонації бойових комплектів

Сьогодні, 24 лютого, в Маріуполі Донецької області було чутно звук вибуху. Підтверджено потрапляння по позиціям ворога. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram, а також Маріупольська міська рада.

Андрющенко заявив, що ввечері в Маріуполі було чути поодинокий звук вибуху.

«Епіцентром по лінії Кірова – Новоселівка – Тополіная. Після вибуху місто насолоджується звуками детонації бойових комплектів», – написав радник.

Водночас Маріупольська міська рада зазначила, що приліт був саме по позиціям військових РФ.

«Підтверджують звуки детонації. Мінус ще один склад БК окупантів», – повідомила міськрада.

Нагадаємо, добігає кінця 366-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля російська федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. Протягом доби противник завдав 18 авіаційних ударів, з них чотири – баражуючими боєприпасами типу «Ланцет». Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання росією ракетних ударів залишається значною по всій території України.

Теги: вибух 24 лютого Маріуполь

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