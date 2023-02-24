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Журналісти знайшли дітей із Маріуполя, яких вивели на сцену на мітингу у «Лужниках»

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Журналісти знайшли дітей із Маріуполя, яких вивели на сцену на мітингу у «Лужниках»
Під час концерту на крові в «Лужниках» російські пропагандисти вивели на сцену українських дітей
фото Коммерсантъ / Sipa USA / Scanpix / LETA

Мама дівчинки, яка дякувала російському військовому за «порятунок», загинула під час обстрілу. Інших дітей тепер возять пропагандистськими шоу

22 лютого на мітингу-концерті в «Лужниках», організованому на підтримку війни, виступив доброволець із Челябінська Юрій Гагарін із позивним «Ангел». З ним на сцену вийшли діти з Маріуполя, яких цей військовий, як заявили провідні мітинги, «врятував». Журналісти видання «Важливі історії» з'ясували імена шістьох дітей, підтвердивши, що вони справді з Маріуполя.

Журналісти дізналися про сім'ю 15-річної Ані Науменко, яка на мітингу 22 лютого подякувала Гагаріну за порятунок з Маріуполя. «Дякую дядькові Юрі за те, що він мене, мою сестру та сотні тисяч дітей врятував із Маріуполя», — сказала вона. Її сестра Кароліна привернула увагу ЗМІ тим, що затуляла вуха від гучних звуків на сцені.

Журналісти знайшли дітей із Маріуполя, яких вивели на сцену на мітингу у «Лужниках» фото 1
скріншот з відео

Як з'ясували «Важливі історії», у сім'ї Науменка, окрім дівчаток, також є молодший син Данило. Де він перебуває, невідомо. Знайомі сім'ї розповіли, що їхня мама – Ольга Науменко – «вела асоціальний спосіб життя», а дітей у неї регулярно забирали, але потім повертали. Аня, за даними «Важливих історій», провела якийсь час у дитячому будинку. Її фотографії знайшли у соціальних мережах вихователів закладу. 2015 року мати забрала дівчинку додому.

Після початку війни сім'я ховалася від обстрілів у Лівобережному центрі культури та у будівлі місцевої адміністрації. Як з'ясували журналісти, Ольга Науменко загинула під час обстрілу на початку квітня. За словами очевидців, вона «вибігла за цигарками», і її вбило уламками недалеко від 4-ї лікарні. Там її і поховали.

Якоїсь миті всіх, хто був у притулку, «не питаючи, евакуювали», розповіла одна з мешканок Маріуполя, яка знала родину Науменка. За її словами, Аня, Кароліна та Данило залишилися із цивільним чоловіком Ольги Науменко – Артуром. Журналісти знайшли у телеграм-каналах повідомлення про те, що він разом із дітьми виїхав до села Безіменне на Донеччині. Де він зараз, його родичам невідомо.

Ще одна дитина з мітингу, яку ідентифікували журналісти – Костя Ващишин. Він стояв на сцені в «Лужниках» у чорній шапці, ліворуч від Гагаріна. За даними «Важливих історій», батьки хлопчика Ігор та Христина вижили і зараз перебувають у Маріуполі.

Після повномасштабного російського вторгнення Ващишини ховалися від обстрілів у тих самих місцях, що й родина Науменка. Знайомі Ващишиних стверджують, що батьки Кості засуджували війну.

Журналісти виявили, що ще як мінімум троє дітей з мітингу возять за пропагандистським шоу з «дядьком Юрою» разом із їхніми мамами.

Так, дівчинка в рожевій куртці, яка обіймала Гагаріна в «Лужниках» — шестирічна Саша, донька 29-річної Наталії Ситник із селища Ялта під Маріуполем. 17 жовтня у шоу Андрія Малахова військовий обіймає та тримає за руку Сашка, а потім садить її до себе на коліна. У цьому ж випуску журналісти помітили маму Саши та ще чотирьох дітей жінки.

У шоу Малахова стверджується, що Наталя із п'ятьма дітьми 40 днів просиділа у підвалі маріупольської лікарні. Журналісти підтвердили, що сім'я була в окупованому Маріуполі.

У шоу Малахова знімалася і родина мешканки Маріуполя Наталії Коваль. На сцену в «Лужниках» вивели двох її дітей – сина (у синій куртці) та доньку (з кісками у білій шапці). У репортажі, показаному в шоу Малахова, Коваль розповідає, як вони з дітьми ховалися від обстрілу у підвалі свого приватного будинку.

До слова, ЄС погодив основне наповнення десятого санкційного пакета щодо Росії за її агресію проти України. Зокрема, досягнуто угоди щодо фізичних та юридичних осіб, відповідальних за незаконну депортацію українських дітей.

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Теги: Маріуполь росія пропаганда війна окупація

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