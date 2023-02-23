Вибухи у Маріуполі: Данілов заявив, що відстань для ЗСУ вже не перешкода

Данілов пояснив, що ЗСУ мають зброю для ударів на велику відстань

Секретар РНБО прогнозує, що такі удари по росіянах відбуватимуться не лише у Маріуполі, а й у всіх містах, які тимчасово перебувають під окупацією

Українські захисники вже з легкістю можуть атакувати позиції ворога на великих відстанях. Доказ тому потужна «бавовна» у Маруполі. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Данілов прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині, що лунали 22 лютого.

«І відстань, повірте, вже на сьогоднішній день для нас великого значення не має. Чи то 100 кілометрів, чи то 150 кілометрів, чи то трішки більше», – додав Данілов.

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За його словами, такі удари по росіянах відбуватимуться не лише у Маріуполі, а й у всіх містах, які тимчасово перебувають під окупацією. Це продовжуватиметься, доки ворог звідти не піде.

«Періодично відбувається те, що має відбуватися - наші військові знищують російських терористів, які вторглися до нашого міста під назвою Маріуполь», – наголосив Данілов.

Варто зауважити, що Маріуполь розташований на відстані близько 80 км від лінії фронту.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині ЗСУ вночі вдарили по позиціях російських загарбників. Цю інформацію підтвердили в Маріупольській міській раді. Зазначалося, що в районі аеропорту знищено склад боєприпасів російської армії.