Мінус вертоліт і штурмовик: українські воїни завдали нових втрат окупантам

Окупанти втратили літак та вертоліт завдяки майстерності українських військових

Повітряні сили Збройних сил України знищили російський вертоліт і штурмовик Су-25. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«25 вересня близько 17:00 підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині», – ідеться в повідомленні.

Згодом, як розповіли українські військові, для порятунку пілота загарбники відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками Одеської бригади.

Також раніше повідомлялося, що за поточну добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил також збито два безпілотники-камікадзе «Shahed-136» на Миколаївщині та Одещині.

Нагадаємо, протягом минулої доби на півдні ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони України виконали за ніч 133 вогневі завдання – знищено склад боєприпасів у Херсонському районі та склад і пункт управління в Бериславському районі Херсонської області

Як відомо, триває 214 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.