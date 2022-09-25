Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мінус вертоліт і штурмовик: українські воїни завдали нових втрат окупантам

Надія Клочко
glavcom.ua
Мінус вертоліт і штурмовик: українські воїни завдали нових втрат окупантам
Зенітники ЗСУ збили ворожий штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-8
фото з відкритих джерел

Окупанти втратили літак та вертоліт завдяки майстерності українських військових

Повітряні сили Збройних сил України знищили російський вертоліт і штурмовик Су-25. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«25 вересня близько 17:00 підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині», – ідеться в повідомленні.

Згодом, як розповіли українські військові, для порятунку пілота загарбники відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками Одеської бригади.

Також раніше повідомлялося, що за поточну добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил також збито два безпілотники-камікадзе «Shahed-136» на Миколаївщині та Одещині.

Мінус вертоліт і штурмовик: українські воїни завдали нових втрат окупантам фото 1

Нагадаємо, протягом минулої доби на півдні ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони України виконали за ніч 133 вогневі завдання – знищено склад боєприпасів у Херсонському районі та склад і пункт управління в Бериславському районі Херсонської області

Як відомо, триває 214 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.

Читайте також:

 

Теги: окупанти війна ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тактико-технічні характеристики іранських дронів ще не вивчені повністю
Чому Росія атакує іранськими дронами лише певні області: пояснення ЗСУ
Сьогодні, 12:37
Уламки знищеного дрона
ЗСУ збили іранський дрон-камікадзе, яким окупанти атакували Миколаїв
Сьогодні, 16:53
ЗСУ продовжують завдавати втрат ворогу на півдні
ЗСУ на півдні знищили два ворожі склади з боєприпасами
Сьогодні, 18:32

Події в Україні

Мінус вертоліт і штурмовик: українські воїни завдали нових втрат окупантам
Мінус вертоліт і штурмовик: українські воїни завдали нових втрат окупантам
Україна отримала від США системи протиповітряної оборони Nasams
Україна отримала від США системи протиповітряної оборони Nasams
Харківська ОВА оцінила масштаби міграції населення області
Харківська ОВА оцінила масштаби міграції населення області
Мобілізованих росіян без підготовки кидають на лінію зіткнення – Генштаб
Мобілізованих росіян без підготовки кидають на лінію зіткнення – Генштаб
ЗСУ на півдні знищили два ворожі склади з боєприпасами
ЗСУ на півдні знищили два ворожі склади з боєприпасами
В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, горить автомобіль
В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, горить автомобіль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Арестович заявив, що в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб
79K
Натяк Путіну? ЦРУ розкрило модель планування удару по лідеру Аль-Каїди
36K
Загинула військова «Квітка», яка повернулася з Італії захищати рідну землю
25K
Тетяна Таїрова-Яковлєва: Більшість росіян впевнена, що корінням вони йдуть у Київську Русь, а це не так
18K
У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, в Алчевську лунають вибухи (фото)
18K
Захід зрозумів, що Путін не зупиниться ні в Луганську, ні в Херсоні

Новини

П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Сьогодні, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Вчора, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту