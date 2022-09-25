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Чому Росія атакує іранськими дронами лише певні області: пояснення ЗСУ

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Чому Росія атакує іранськими дронами лише певні області: пояснення ЗСУ
Тактико-технічні характеристики іранських дронів ще не вивчені повністю
фото з відкритих джерел

Іранські дрони можна запускати лише туди, куди вистачає дальності польоту

Іранські дрони-камікадзе «Шахід-136» усе частіше використовуються окупантами для атак по Україні, проте вони можуть застосовуватися противником тільки на тій території, куди вистачає дальності польоту безпілотника. Тому російські військові продовжуватимуть користуватися і безпілотниками, і крилатими ракетами.

Про це в ефірі об'єднаного теле- та радіомарафону «Єдині новини» повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Тактико-технічні характеристики (дронів, – ред.) ще не вивчені повністю, тому що є спірні дані про те, наскільки далеко вони можуть бути спрямовані. Зараз це вивчається. Думаю, що найближчим часом повідомимо й зорієнтуємо всіх», – пообіцяла Гуменюк.

Представниця оперативного командування «Південь» раніше розповідала, що іранські дрони можна збити звичайною стрілецькою зброєю, проте їх складно виявити комплексам протиповітряної оборони, які є в Україні.

Мотор БПЛА «Шахід-136» досить шумний – як мопед, тобто наближення дрона чутно. Але висота, яку може набирати безпілотник, і його невеликий розмір заважають збити об'єкт. Крім того, дрони керовані й часто під час атаки змінюють напрямок руху.

За попередніми даними, один «Шахід-136» може нести від 27 до 40 кг тротилового еквівалента вибухівки. У Росії його іменують «Герань-2». Збройні сили України вивчають тактику ворога щодо використання цієї зброї.

Нагадаємо, вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.

Попередню атаку іранськими безпілотниками по Одесі Росія здійснила 23 вересня. Тоді вона вдарила по місту дронами-камікадзе з моря.

Відомо, що ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник 13 вересня. Це сталося поблизу Куп'янська Харківської області.

Читайте також: Безпілотники з Ірану: якою зброєю РФ збирається атакувати ЗСУ

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