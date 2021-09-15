Місія ОБСЄ виявила на Луганщині десятки ворожих танків та «Градів»

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 47 танків бойовиків на двох полігонах

Військова техніка окупантів розміщена з порушенням ліній відведення

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала в непідконтрольних районах Луганської області десятки одиниць військової техніки сепаратистів. Про це йдеться в звіті місії.

Згідно з документом, в порушення ліній відведення члени незаконних збройних формувань розмістили «Гради», танки, гаубиці, БМП.

Так, в селищі Кришталевому (колишній Красний Луч) патруль ОБСЄ помітив 21 реактивну систему залпового вогню, йдеться про «Гради» (122 мм).

Також за лініями відводу, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, спостерігачі побачили 47 танків на двох полігонах. З них 24 танки невстановленого типу сепаратисти розмістили на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка, ще 23 танки бойовики розмістили на полігоні поблизу Круглика.

Крім того, під Бугаївкою, за даними повітряного спостереження, також виявлені 66 бойових броньованих машин і 24 буксирувані самохідні гаубиці.

Ще ОБСЄ виявила ознаки військової присутності в зоні безпеки. Зокрема, окупанти розмістили дві бойові броньовані машини (БМП-1 і БМП-2) в населеному пункті Довгий.

Зазначимо, Україна передала місії ОБСЄ ноту через загострення на Донбасі: за два дні на фронті четверо загиблих і 13 поранених українських бійців.

13 вересня, бойовики вбили на Донбасі 24-річного командира механізованого відділення Дем'яна Даниліва

Раніше на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув військовослужбовець Збройних сил України Денис Герман.

Також на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області.

Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів бойовиків по позиціях українських військовослужбовців – загинув морський піхотинець Артур Голуб.

До слова, Зеленський оцінив імовірність захоплення України за тиждень.