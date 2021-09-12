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    Стало відомо ім'я морського піхотинця, який сьогодні загинув на Донбасі

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    Від початку доби внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець - Стало відомо ім'я морського піхотинця, який сьогодні загинув на Донбасі
    Від початку доби внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець
    Фото з відкритих джерел

    На Донбасі сьогодні загинув морський піхотинець

    Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув морський піхотинець Артур Голуб. Чоловік отримав поранення не сумісні з життям. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС.

    12 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів бойовиків по позиціях українських військовослужбовців – загинув морський піхотинець Артур Голуб.

    Зазначається, що чоловік отримав поранення, які були не сумісними з життям.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики тричі порушили режим вогню на Донбасі від початку доби в неділю, 12 вересня. Один український військовий загинув.

    Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 11 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

    У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

    Також протягом позаминулої доби, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двоє військових поранені.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ВМС
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    Стало відомо ім'я морського піхотинця, який сьогодні загинув на Донбасі