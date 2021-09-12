Стало відомо ім'я морського піхотинця, який сьогодні загинув на Донбасі

Від початку доби внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець

На Донбасі сьогодні загинув морський піхотинець

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув морський піхотинець Артур Голуб. Чоловік отримав поранення не сумісні з життям. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС.

12 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів бойовиків по позиціях українських військовослужбовців – загинув морський піхотинець Артур Голуб.

Зазначається, що чоловік отримав поранення, які були не сумісними з життям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики тричі порушили режим вогню на Донбасі від початку доби в неділю, 12 вересня. Один український військовий загинув.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 11 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Також протягом позаминулої доби, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двоє військових поранені.