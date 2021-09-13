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    Зеленський оцінив імовірність захоплення України за тиждень

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    Таку країну, як Україна, за тиждень захопити неможливо, впевнений Володимир Зеленський - Зеленський оцінив імовірність захоплення України за тиждень
    Таку країну, як Україна, за тиждень захопити неможливо, впевнений Володимир Зеленський
    фото: president.gov.ua

    Президент України визнав, що у Росії одна з найпотужніших армій у світі

    Україну не можна захопити за п’ять-сім днів. Про це в інтерв'ю CNN заявив президент країни Володимир Зеленський.

    «Таку велику країну, як Україна, неможливо захопити за чотири-п’ять-сім днів», – упевнений Зеленський.

    Він зазначив, що у Росії одна з найпотужніших армій у світі. При цьому Україна, наскільки можливо, незалежна від будь-якої іншої економіки.

    Також Зеленський вважає, що мови про «відхід» США з України не йде, і заявив, що Вашингтону, навпаки, слід нарощувати свою присутність.

    Крім того, він вважає некоректним порівнювати допомогу американців Україні та Афганістану.

    Натомість Зеленський вважає, що США мають посилити свою присутність в Україні.

    Нагадаємо, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена у Вашингтоні американський лідер заявив, що Україна повинна бути в Північноатлантичному альянсі.

    До слова, на позачерговому засіданні 8 вересня парламент не підтримав постанову № 5380 про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

    Як відомо, Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО.

    Також Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».

    Теги: Росія США армія війна Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський оцінив імовірність захоплення України за тиждень