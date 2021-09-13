Україна збирається докупити у Туреччини ударні безпілотники Bayraktar

Наразі на озброєнні України є два комплекси Bayraktar – 12 літальних апаратів

Головнокомандувач ЗСУ визнав, що українські військові мають дуже мало досвіду використання ударних безпілотників Bayraktar

Україна має намір закупити ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar. Про це в інтерв'ю східноєвропейському бюро Report заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, наразі на озброєнні України є два комплекси Bayraktar – 12 літальних апаратів.

«Один комплекс був придбаний цього році на замовлення Міністерства оборони. Крім того, для потреб Збройних сил у 2021-2022 рр. планується придбати ще чотири таких комплекси. У майбутньому ми плануємо поповнити арсенал безпілотними літальними апаратами місцевого виробництва», – сказав Залужний.

Він також зазначив, що самої покупки недостатньо, оскільки потрібно навчитися ефективно з ними працювати.

«Зараз ми вивчаємо методику використання цих апаратів. Якби ми мали досвід Азербайджану, було б набагато простіше. Визнаю, що на жаль, ми маємо дуже мало досвіду», – додав Залужний.

Технічні характеристики Bayraktar TB2:

Довжина апарата: 6,5 метрів

Розмах крила: 12 метрів

Радіус дії: 150 км

Максимальна злітна маса: 560 кг

Максимальна вага корисного навантаження: 50 кг

Максимальна швидкість польоту: 222 км/годину

Крейсерська швидкість: 130 км/годину

Практична стеля польоту: 6750 метрів

Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.

Нагадаємо, наприкінці липня безпілотники Bayraktar почали патрулювання над Чорним морем.

15 липня ВМС України отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2.

Раніше Міноборони випробувало новий турецький ударний безпілотник Bayraktar.