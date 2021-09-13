Cтало відомо ім'я третього загиблого вихідними бійця на Донбасі

У суботу на Донбасі загинули два українські захисники

Український військовий Герман Денис проходив службу в 74-му окремому розвідувальному батальйоні.

На Донбасі в результаті обстрілу з боку сепаратистів загинув військовослужбовець Збройних сил України Денис Герман. Про це повідомляється на сайті громадської організації MIL.IN.UA.

«11 вересня в результаті артилерійського обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинув військовослужбовець солдат Герман Денис Сергійович. Герман Денис проходив службу в 74-му окремому розвідувальному батальйоні», - йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника, додали в організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики тричі порушили режим вогню на Донбасі від початку доби в неділю, 12 вересня. Один український військовий загинув.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 11 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Також протягом позаминулої доби, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двоє військових поранені.