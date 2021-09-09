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    У Харкові спалили вітчизняний броньовик, який мав проходити випробування

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    Броньовик &laquo;Дозор-Б&raquo;, який готувався до випробувань, випадково спалили - У Харкові спалили вітчизняний броньовик, який мав проходити випробування

    Броньовик «Дозор-Б», який готувався до випробувань, випадково спалили

    Фото: Defense Express

    Броньований автомобіль «Дозор-Б» загорівся під час перевірки систем безпеки. Подальші випробування під питанням

    У Харкові випадково спалили вітчизняний броньований автомобіль «Дозор-Б». Броньовик мав проходити випробування, які тепер під питанням, передає видання Defense Express з посиланням на власні джерела.

    Пожежа відбулася на території державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова», яке входить до складу концерну «Укроборонпром».

    За інформацією видання, розробники вирішили перевірити протипожежну систему «Дозора». Для цього у відрі підпалили димову та поставили її у салон автомобіля.

    Проте відро виявилося промасленим, тому воно спалахнуло. Усередині дослідного зразка машини почалася пожежа. Щоб погасити її, відкрили двері в машині, але після цього вогонь став ще сильнішим. Спроби погасити пожежу кислотними вогнегасниками успіху не мали.

    Вітчизняні броньовані автомобілі «Дозор-Б»
    Вітчизняні броньовані автомобілі «Дозор-Б»

    Тоді був використаний 100-літровий порошковий вогнегасник. Майже вся його місткість була засипана всередину машини. Пожежу ліквідували, але пошкодили електроніку автомобіля.

    За попередньою інформацією, з великою ймовірністю йдеться про машину, яка готувалася для кваліфікаційних випробувань і раніше брала участь у випробуваннях спільно з польською Oncilla 4х4. Після тестів мало стартувати серійне виробництво «Дозор-Б» для Збройних Сил України.

    Зараз на підприємстві оцінюють масштаб збитків.Імовірно, пожежа суттєво вплине на початок термінів кваліфікаційних випробувань фінального зразка «Дозор-Б». А це означає, що і ЗСУ доведеться почекати.

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    Теги: військова техніка Дозор-Б
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    У Харкові спалили вітчизняний броньовик, який мав проходити випробування