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    Події в Україні

    Білорусь планує розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси

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    Білоруський режим хоче купити в РФ&nbsp;зенітно-ракетні комплекси C-400 - Білорусь планує розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси
    Білоруський режим хоче купити в РФ зенітно-ракетні комплекси C-400
    фото: MOD Russia

    Білорусі «доведеться закривати 1200 км кордону з Україною»

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір придбати у Росії озброєння на загальну суму понад $1 млрд. Білоруська армія хоче розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси C-400, заявив Лукашенко під час візиту на полігон у рамках військових навчань «Захід-2021»

    За його словами, він це обговорював з Путіним. Обговоренню цього питання була присвячена значна частина його розмови.

    «У тому числі я йому ще раз нагадав про С-400, розповів йому, де ми хочемо поставити ці комплекси... Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде... Ми повинні готуватися – 1200 км кордону з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми якраз говорили про те, що С-400 нам дуже згодяться», – заявив Лукашенко.

    Нагадаємо, на тлі путінських військових навчань Україна посилила охорону кордону з Білоруссю.

    Як повідомлялося, Росія та Білорусь розпочали спільні стратегічні навчання «Захід-2021». Керівництво Збройних сил України заявляло, що ці навчання потенційно становлять загрозу для країни.

    Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що широкомасштабну агресію Росія може розпочати під час навчань «Захід-2021».

    Також Росія перекинула у Білорусь винищувачі (фото).

    Раніше у НАТО заявили, що Росія приховує масштаби військових навчань «Захід-2021».

    Додамо, що Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю.

    Нагадаємо, що наприкінці вересня у навчаннях «Об'єднані зусилля – 2021» візьмуть участь 12,5 тисяч військових, а також кораблі, бронетехніка та літаки країн НАТО.

    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін військові навчання військова техніка озброєння
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    Білорусь планує розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси