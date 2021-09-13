Білорусь планує розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси

Білорусі «доведеться закривати 1200 км кордону з Україною»

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір придбати у Росії озброєння на загальну суму понад $1 млрд. Білоруська армія хоче розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси C-400, заявив Лукашенко під час візиту на полігон у рамках військових навчань «Захід-2021»

За його словами, він це обговорював з Путіним. Обговоренню цього питання була присвячена значна частина його розмови.

«У тому числі я йому ще раз нагадав про С-400, розповів йому, де ми хочемо поставити ці комплекси... Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде... Ми повинні готуватися – 1200 км кордону з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми якраз говорили про те, що С-400 нам дуже згодяться», – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, на тлі путінських військових навчань Україна посилила охорону кордону з Білоруссю.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь розпочали спільні стратегічні навчання «Захід-2021». Керівництво Збройних сил України заявляло, що ці навчання потенційно становлять загрозу для країни.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що широкомасштабну агресію Росія може розпочати під час навчань «Захід-2021».

Також Росія перекинула у Білорусь винищувачі (фото).

Раніше у НАТО заявили, що Росія приховує масштаби військових навчань «Захід-2021».

Додамо, що Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, що наприкінці вересня у навчаннях «Об'єднані зусилля – 2021» візьмуть участь 12,5 тисяч військових, а також кораблі, бронетехніка та літаки країн НАТО.