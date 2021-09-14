Україна передала місії ОБСЄ ноту через загострення на Донбасі

У штабі Об’єднаних сил наголосили, що Збройні сили України залишають за собою право стріляти у відповідь

За два дні на фронті четверо загиблих і 13 поранених українських бійців

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) передала представникам місії ОБСЄ офіційну ноту щодо обстрілів на Донбасі, у результаті яких за два дні четверо українських військових загинули та 13 отримали поранення. Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил у Facebook.

«13 вересня була проведена позачергова зустріч з представниками офісу СММ ОБСЄ зі взаємодії в Україні з приводу систематичного порушення режиму припинення вогню військовими формуваннями РФ, що призвело до поранення 13 та загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних сил України. Під час зустрічі представникам Місії була передана офіційна нота, в якій надано оцінку ситуації, яка склалася в операційній зоні ООС 11 та 12 вересня», – розповіли у пресцентрі.

Українська сторона нагадала, що 11 вересня збройні формування РФ 28 разів обстріляли позиції ЗСУ. Також бойовики обстріляли Новогнатівку, Верхнєторецьке, Кряківку, Мар’їнку, чим нанесли пошкодження приватним будівлям.

12 вересня збройні формування РФ здійснили 19 обстрілів позицій ЗСУ, у результаті чого загинуло двоє й отримали тяжке поранення троє військовослужбовців ЗСУ.

Повідомляється, що за вказаний період СЦКК на адресу місії ОБСЄ було надано 109 нот щодо грубих порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Попри численні звернення необхідної реакції з боку збройних формувань не було.

У штабі операції Об’єднаних сил наголосили, що у разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку бойовиків режиму припинення вогню, Збройні сили України залишають за собою право стріляти у відповідь.

Зазначимо, 13 вересня на Донбасі зафіксовано 13 ворожих обстрілів, один захисник України загинув.

Раніше на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув військовослужбовець Збройних сил України Денис Герман.

Також на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області.

Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів бойовиків по позиціях українських військовослужбовців – загинув морський піхотинець Артур Голуб.

До слова, Зеленський оцінив імовірність захоплення України за тиждень.