Місія ОБСЄ зафіксувала на окупованій Донеччині 15 «Градів», танки і гаубиці

ОБСЄ виявила факти грубих порушень на лінії відведення з боку збройних формувань РФ

СММ ОБСЄ зафіксував 15 реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», калібру 122 мм., що були розміщені з порушенням ліній відведення

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) зафіксувала у звіті факти грубих порушень на лінії відведення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Про це з посиланням на українську сторону Спільного центру контролю і координації (СЦКК) повідомляється у Facebook операції Об'єднаних сил.

«31 березня патруль СММ ОБСЄ зафіксував 15 реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», калібру 122 мм., що були розміщені з порушенням ліній відведення поблизу населеного пункту Хрустальний на тимчасово окупованих територіях Луганщини», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за межами виділених місць зберігання, 29 березня, зафіксовано дев’ять танків, шість самохідних гаубиць та 29 бойових броньованих машин на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ. А на полігоні поблизу Мирного – три танки Т-64, що теж на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Крім того, Збройні формування РФ та їхні найманці продовжують перешкоджати роботі патрулів СММ ОБСЄ.

На в’їзді до колишнього аеропорту поблизу Переможного, неподалік Луганська, представник збройних формувань РФ відмовив у проїзді патрулю СММ посилаючись на проведення тренування до параду на честь перемоги, запланованого на 9 травня.

31 березня, на блокпості окупантів поблизу населеного пункту Олександрівка, члени збройних формувань РФ вимагали від патруля ОБСЄ надати для догляду автомобілі та причіпи, однак отримали відмову, адже такі дії заборонені Мандатом СММ ОБСЄ. Лише через годину через блокпост дозволили проїхати одному автомобілю без причепу.

Також повідомляється, що збройні формування РФ продовжують застосовувати стрілецьку зброю з метою перешкоджання роботі БПЛА патрулів ОБСЄ.

31 березня патруль СММ під час здійснення запланованого польоту БПЛА малого радіусу дії в районі населеного пункту Бугаївка, що на тимчасово окупованій території Луганської області, зафіксував 25 черг із крупнокаліберного кулемету у напрямку БПЛА. Команда Місії негайно приземлила літальний апарат та залишила цей район.

Крім того, патрулі СММ ОБСЄ за допомогою БПЛА продовжують фіксувати раніше облаштовані та нові мінні загородження.

26 березня приблизно за 1,2 км на північ від населеного пункту Гольмівський Донецької області, БПЛА ОБСЄ середнього радіусу дії вкотре зафіксував 10 та ще шість протитанкових мін біля Доломітного, що належать збройним формуванням РФ.

Зазначимо, посольство США вимагає пустити спостерігачів на окуповані території Донбасу.

У березні минулого року посольство США вже застерегло представників окупаційної влади від залякування працівників ОБСЄ, а також закликало Росію надати спостерігачам місії необмежений доступ до всієї території України.