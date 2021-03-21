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    Росія має надати доступ місії ОБСЄ до всієї території України – посольство США

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    Місія ОБСЄ регулярно готує звіти про ситуацію у країні - Росія має надати доступ місії ОБСЄ до всієї території України – посольство США
    Місія ОБСЄ регулярно готує звіти про ситуацію у країні
    Фото: «Еспресо»

    Американські дипломати застерегли російських найманців від погроз та залякування представників місії

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має діяти на всій території України, в тому числі в регіонах, що тимчасово знаходяться під російською окупацією. Про це говориться у заяві, опублікованій посольством США в Україні на своїй сторінці у Twitter.

    «Сім років тому цього дня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ розпочала роботу заради зменшення напруженості і сприяння зміцненню миру, стабільності і безпеки, зокрема шляхом неупередженого моніторингу», – заявили в посольстві.

    У дипмісії зазначили, що СММ сприяла дотриманню режимів припинення вогню і моніторила розведення військ.

    «У річницю створення СММ ОБСЄ ми вітаємо сміливих чоловіків і жінок, які працюють у ній, наражаючи своє життя на ризик. Ми також закликаємо Росію надати спостерігачам місії необмежений доступ до всієї території України, вільний від погроз і залякування», – ідеться в заяві.

    СММ ОБСЄ є неозброєною цивільною місією, яка стежить за ситуацією в усіх регіонах України. Вона регулярно готує звіти про ситуацію у країні, а також бере участь у переговорах між сторонами конфлікту на Донбасі. Зокрема до неї українською стороною Спільного центру контролю та координації наводяться дані про зафіксовані порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.

    Теги: Росія ОБСЄ США посольство Україна Twitter
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