Росія має надати доступ місії ОБСЄ до всієї території України – посольство США

Американські дипломати застерегли російських найманців від погроз та залякування представників місії

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має діяти на всій території України, в тому числі в регіонах, що тимчасово знаходяться під російською окупацією. Про це говориться у заяві, опублікованій посольством США в Україні на своїй сторінці у Twitter.

7 років тому @OSCE_SMM розпочала свою роботу в Україні для неупередженого моніторингу та звітування про ситуацію в Україні. Ми високо цінуємо невтомну 24/7 працю міжнародних та місцевих спостерігачів, які повинні мати доступ до всієї території України без погроз та залякування. pic.twitter.com/soPWugN7Wx — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 21, 2021

«Сім років тому цього дня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ розпочала роботу заради зменшення напруженості і сприяння зміцненню миру, стабільності і безпеки, зокрема шляхом неупередженого моніторингу», – заявили в посольстві.

У дипмісії зазначили, що СММ сприяла дотриманню режимів припинення вогню і моніторила розведення військ.

«У річницю створення СММ ОБСЄ ми вітаємо сміливих чоловіків і жінок, які працюють у ній, наражаючи своє життя на ризик. Ми також закликаємо Росію надати спостерігачам місії необмежений доступ до всієї території України, вільний від погроз і залякування», – ідеться в заяві.

СММ ОБСЄ є неозброєною цивільною місією, яка стежить за ситуацією в усіх регіонах України. Вона регулярно готує звіти про ситуацію у країні, а також бере участь у переговорах між сторонами конфлікту на Донбасі. Зокрема до неї українською стороною Спільного центру контролю та координації наводяться дані про зафіксовані порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.