  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Марина Фарба
рус
    Думки вголос

    Листи з Луганська. Будь-яка подія підтверджує: війна неодмінно буде

    • Марина Фарба

      Мешканка Луганська

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Війна стала тією корозією, яка роз'їдає свідомість - Листи з Луганська. Будь-яка подія підтверджує: війна неодмінно буде

    Війна стала тією корозією, яка роз'їдає свідомість

    фото з відкритих джерел

    Вихід є – виїхати, але, якщо людина не поїхала досі, ймовірність того, що вона поїде зараз, не висока

    Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

    Мовою оригіналу

    Жить в состоянии войны – это как быть хронически простуженнымю. К этому тоже можно привыкнуть. Здесь, в зоне АТО, к войне привыкли все. Как привыкли в Лондоне к вечному смогу, а в Шри-Ланке – к повышенной влажности. С войной живут как с неизбежностью. Как с соседствующим вулканом. Рожают детей, ремонтируют жилье, сажают деревья, получают образование, покупают недвижимость. Как спящий вулкан, так и война может не проснуться никогда, а может накрыть в любую минуту. И если человек остался здесь, это ведь тоже о том, что он привык и принял эти условия как данность – как извечный лондонский смог и влажность тропического острова. Хотя страх не ушел никуда. Нельзя сказать, что человек принял спокойно тот факт, что в любой момент снова могут начаться обстрелы. Но страх стал спокойным, и вместе с ним пришла фатальность – ничего не изменить. Выход есть – уехать, но, если человек не уехал до этого, вероятность того, что он уедет сейчас, не высока. На выезд нужны средства и мотив. А здесь держит жилье, работа, привычка, семья, родители (у каждого свой нехитрый список «якорей»). И если не уехал раньше, значит, что-то держит, значит, не так-то легко сорваться в никуда. Или сюда вернулись осознанно, решив, что лучше жить так, чем по чужим квартирам. На кону у многих самые простые мотивы – жить дома или снимать жилье. Если дома, то придется принять войну и жить с ней, а если уезжать, то быть готовым к тому, что придется снимать жилье и зарабатывать на собственное следующие лет тридцать.

    Из нового – нагнетание обстановки. О войне говорят все время. Эта тема не уходит. В новостях невзначай говорят о том, что Украина готовит провокации, что стягивается военная техника, что в очередной раз была обстреляна школа в Золотом. И если слышать такого рода новости постоянно, ты веришь им, ты принимаешь их, начинаешь бояться как-то иначе. Включив здравый смысл становиться ясно, что о стягиваемой Украиной технике говорят постоянно. Все семь последних лет. Меняется только название населенных пунктов, а тема новости остается неизменной. И если технику стягивают, значит, что-то должно следовать за этим, но следующей новостью идет отчет о спортивных соревнованиях, как будто мы могли бы уже и привыкнуть к тому, что так будет всегда – это тоже весь особенность нашего региона.

    Никто не закупает продукты и не запасается спичками и водой. У многих запасы воды стоят ещё с того самого лета, когда вода была на вес золота. И рис, и гречку, и тушенку давно съели. Может быть, остались только лежаки в погребах – сколоченные наспех, но которые жаль и лень разбирать. С ними стало привычно. Где-то там и спички, на случай того самого крайнего форс-мажора. Отличий от лета 2014 года уйма. Самое основное – появился страх, которого не было раньше. Никто ведь до того лета не понимал, какой может быть война. И вблизи она оказалась очень страшной. И страх у многих свой – это ночные кошмары, это скачки давления, это перебои в работе сердца. Последствия того лета во многих семьях – смерти, потери имущества, здоровья, разорванные семьи, обнищание.

    Еще одно отличие от лета 2014 года. Тогда у многих был необходимый запас денег, чтобы уехать и была достаточная мотивация, чтобы уезжать. Люди ехали так, будто едут в отпуск – с детьми, купальниками. Ехали к морю, в надежде, что все закончится, пока они будут отдыхать. У тех, кто остался здесь, в большинстве своем нет средств, чтобы уезжать. Деньги стали огромным дефицитом. И это тоже очень поменяло сознание. Человек, может быть, и уехал бы, но куда ему ехать? К кому? За что? А есть те, кто поскитался по чужим квартирам, пожил на чужой милости и решил для себя, что ему этого хватит теперь, чтобы ни было, лучше уж дома. Это тоже философия многих. Чужой край не оказался раем, родственники становились чужими людьми, и выходило, что лучше дома, голодно, плохо, но ни от кого не зависеть. И от этого тоже появлялась фатальность, что теперь уже и уезжать нет смысла, если тогда из этого ничего не вышло.

    Есть немного и тех, кто имеет средства сорваться и уехать в любой момент. Те, у кого дежурный чемодан с документами стоит под столом, кто имеет средства на такой вот спонтанный выезд и морально готов к нему. Чаще всего это те, кто живет со своего бизнеса, кто имеет дома наличность, что не привязан к своему дому как к единственной ценности. И им не легко будет уезжать, но легче, чем многим – на новую жизнь у них есть средства.

    О войне говорят все время. И любая новость о том, что кого-то не пропустили на Станице, кого-то вернули, к кому-то были вопросы, оборачивается новостью о войне. Это будто бы не связано напрямую, но слухи множатся, усиливаются и приписывают событию то, чего нет. Война слышится в случайно оброненной фразе приятельницы: «Вернусь в апреле, если все будет нормально». И ее «нормально» кажется тоже об этом, как будто она знает что-то, чем не знаем мы. Прослыть пророком сейчас может каждый. Вернувшись с окраин «республики» кто-то округлит глаза о того, что слышал там и ему все поверят, потому что слухам верят, они часто не обманывают, и увиденный автобус с «беркутовцами» с оружием тоже как будто об этом. Любое событие только подтверждает, что война будет. Не завтра, но будет непременно. Это как паранойя, когда немолодые родители за праздничным столом говорят не в тему: если начнется, сразу перебирайтесь к нам, вместе переживем как-то. Война в сознании, она все время здесь, не отпускает ни на минуту. И тот, кто думал о мести, мог бы спать спокойно. Война стала той коррозией, которая разъедает как ржавчина, сознание.

    «Хотели до войны» – это тоже ведь об этом. Это когда тебе говорят о том, что война сломала все планы. И жизнь стала легкой, без обязательств, с дежурным чемоданом под столом. Зачем ремонтировать свой дом или заводить детей. Или строить большие планы, или расширять свой бизнес, или… Война списала долги и сделала жизнь однодневкой. Войне стали приписывать небоевые потери, когда умирают много и часто – будто бы не от вируса, будто бы просто так. И вместе с тем именно от этого – омолодились онкологические заболевания и инфаркты. И знающие люди говорят, что это от того, что мы живем здесь, в зоне войны, с постоянным страхом и тем самым последствием пережитого – об этом почему-то не принято говорить и вместе с тем от этого умирают чаще всего.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: окупанти Донбас ЛНР війна окуповані території окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Лиховій
    Дмитро Лиховій

    Журналіст

    Сергій Гармаш
    Сергій Гармаш

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Аналітик

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies