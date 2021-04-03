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    Кравчук озвучив ультиматум України на переговорах в Контактній групі

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    Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук&nbsp; - Кравчук озвучив ультиматум України на переговорах в Контактній групі
    Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук 
    Фото: Главком

    Українська сторона не братиме участі в переговорах, якщо на них з'явиться «експерт» окупантів

    Представники української делегації на переговорах у Мінську не братимуть участі в консультаціях політичної підгрупи, поки модератор ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау не доб'ється виключення з переговорів засудженої в Україні за тероризм «громадської експертки» від «ДНР» Маї Пирогової.

    Про це заявив глава української делегації Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Я звернувся письмово до нашого модератора ОБСЄ пані Хайді Грау з проханням, що така людина не може брати участь в переговорах і мати окреме вікно для переговорів... Українська делегація вже продемонструвала свою позицію: як тільки ця персона з'явиться на переговорах, ми не будемо навіть пояснювати чому, але ми залишаємо переговори на період, поки Хайді Грау не доб'ється виключення її з переговорного процесу. Наша делегація залишає переговори, поки це не буде зроблено», – заявив Кравчук.

    Він додав, що «не знає, чи з'явиться Пирогова на наступному засіданні політичної робочої підгрупи ТКГ, оскільки опоненти української делегації повідомили, що Пирогова захворіла і поки не може бути присутня на консультаціях».

    За даними сайту «Миротворець», Майя Пирогова обіймає посаду директора «департаменту державної інформаційної політики міністерства інформації ДНР». Станом на січень 2021 року Пирогова – представниця громадськості терористичної організації «ДНР» в Мінській підгрупі з політичних питань.

    Раніше українська делегація призупинила переговори політичної підгрупи при Тристоронній контактній групі через присутність на засіданні запрошеної росіянами розшукуваної в Україні терористки Маї Пирогової.

    Також Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонувала почати процес «гуманітарного розмінування» на Донбасі напередодні Великодніх свят.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі ДНР тероризм політика Леонід Кравчук Україна
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