Посольство США вимагає пустити спостерігачів на окуповані території Донбасу

Російські найманці на Донбасі регулярно обмежують пересування для моніторингової місії ОБСЄ

Окупаційна влада учора відмовила місії ОБСЄ у в'їзді до Донецької області

Посольство США засуджує обмеження свободи пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі з боку окупаційної російської влади регіону. У відповідній заяві в Facebook дипломати закликали негайно надати СММ безперешкодний доступ до окупованої території.

Зазначається, що за повідомленням Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, члени очолюваних Росією збройних формувань заборонили проїзд СММ у пункті пропуску поблизу Олександрівки, Донецької області. Про це говориться у звіті місії за пʼятницю, 2 квітня.

«У світлі посиленої напруженості ситуації ми закликаємо всі сторони забезпечити СММ безперешкодний доступ, згідно з домовленостями», – йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що в рамках операції Inherent Resolve авіаносна ударна група флоту США на чолі з атомним авіаносцем Dwight D. Eisenhower увійшла до східної частини Середземноморʼя. Загальна мета прибуття цієї ударної групи – відпрацювати свої дії по захисту одразу декількох «театрів дій» або ж прилеглих акваторій, у тому числі – й Чорного моря.

Також сьогодні стало відомо, що в спільних українсько-британських маневрах Cossack mace – 2021 візьмуть участь понад тисячу військовослужбовців, у тому числі із пʼяти країн НАТО. Сценарій маневрів передбачає відсіч несподіваному нападу країни-агресора.

У березні минулого року посольство США вже застерегло представників окупаційної влади від залякування працівників ОБСЄ, а також закликало Росію надати спостерігачам місії необмежений доступ до всієї території України.