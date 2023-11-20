Морські піхотинці знищили вантажівки рашистів на трасі Олешки – Нова Каховка

Рейд бійці 501 окремого батальйону морської піхоти провели напередодні

Українські захисники продовжують порушувати логістичні шляхи ворога. Зокрема, наші морпіхи під час операцій у Херсонській області знищили декілька військових вантажівокросійських окупантів на трасі Олешки – Нова Каховка. Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук і представник Української добровольчої армії «Південь» в ефірі «Еспресо».

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Братчук зазначив, що рейд бійці 501 окремого батальйону морської піхоти провели напередодні.

«Це надзвичайно важка робота, є втрати. Але ці вантажівки мали забезпечити противника боєкомплектом, а тепер вони знищені повністю», – розповів Братчук.

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Речник додав, що саме порушення логістичних шляхів загарбників є одним із завдань Сил оборони на лівому березі річки Дніпро у регіоні. Зокрема, тривають рейдові, розвідувально-диверсійні дії, внаслідок яких українські сили завдаються окупантам втрат у живій силі та техніці.

«Треба дуже обережно ставитися до інформування про лівий берег, однак про те, що можна говорити, – ми говоримо. Ці події відбуваються та продовжуватимуться найближчим часом», – додав він.

Також офіцер розповів, що населеного пункту Кринки «фактично на теперішній момент не існує», тому що російські війська намагаються знищити плацдарми, які утримують українські морпіхи.

«Важкі бої тривають. Противник максимально застосовує все, що має для вогневого ураження, у тому числі й авіаційне озброєння, але наші позиції утримуються», – наголосив він.

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Братчук додав, що нині також відбувається контрбатарейна боротьба не лише правого берега з лівим, а вже «плацдарми лівого берега можуть відповідати ворогу».

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.