ЗСУ повідомили про нову тактику окупантів на лівобережжі Херсонщини

На лівому березі Дніпра ворог використовує тактичну авіацію та дрони

Сили оборони Укрїни продовжують бойову роботу на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Українські захисники закріплюються на цьому напрямку. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Це складна ділянка на нашому напрямку, і робота там триває. Але вона не вся підлягає розголосу. Навіть за умов, що якусь частину ми вже змогли оприлюднити. Є велика різниця у термінах «закріпилися» і «закріплюються». Ми продовжуємо бойову роботу, і підрозділи морської піхоти працюють потужно», - сказала вона.

Гуменюк додала, що ворог намагається компенсувати успіхи ЗСУ, зокрема, використовує тактичну авіацію та дрони. «Намагається маневрувати в умовах складної погоди, типової для цієї пори року. Ворог долучає до тактичної авіації ще й безпілотні атаки, тобто активність сьогоднішня нічна дронів типу «Шахед» і також активність FPV-дронів на нашому напрямку досить велика», - наголосила вона.

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Як повідомляв Генштаб ЗСУ, на Херсонському напрямку українські воїни провели низку успішних дій на лівому березі Дніпра.

Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам.