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Три дні до виселення з Лаври. Московська церква готує нову провокацію?

Надія Карбунар
glavcom.ua
Три дні до виселення з Лаври. Московська церква готує нову провокацію?
Священники Московської церкви закликали вірян всіма законними засобами захищати Києво-Печерську Лавру
фото: УПЦ МП

Під час проповіді юдей закликали «відстоювати святе православ’я»

Недільне богослужіння в Києво-Печерській лаврі зібрало тисячі вірян. Очолив його Блаженніший Митрополит Онуфрій. Він нагадав пастві, що 29 березня Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має піти з Києво-Печерської лаври. Відповідне відео оприлюднила УПЦ МП у Facebook.

«Прошу ваших святих молитв, щоб Господь дозволив нам далі перебувати у цій святій обителі. Щоби братія, яка підняла лавру з руїн і зробила такою красивою, як ми сьогодні бачимо, щоб вона могла тут перебувати, молитися богові», – звернувся до людей Онуфрій.

Далі ж із проповіді стало зрозуміло – московська церква навряд чи піде з Києво-Печерської лаври по добру, по здорову. Людей закликали «відстоювати святе православ’я», не погоджуватися на компроміси та всіма способами захищати святиню.

«Жодні причини не зможуть зламати нашу тверду волю відстоювати святе православ’я. Ми маємо мужньо триматися істини. Святитель Марк Ефеський, великий поборник святого православ’я вчить: «Ніколи, людино, те, що стосується церкви не виправляється через компроміси, нема нічого середнього між істиною і неправдою». Закликаємо всіх кріпитися у вірі, підсилити свої молитви і всіма законними засобами захищати нашу найдорожчу святиню – Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру», – ішлося у проповіді.

Раніше повідомлялося, що українська православна церква Московського патріархату піднімає вірян на протести проти рішення держави виселити цю церковну організацію з центром управління у Москві з українських лавр. 

Також стало відомо, що Тернопільська облрада готується до виселення Московської церкви з Почаївської лаври.

Намісник УПЦ МП Павло Лебідь закликав вірян їхати до Києва «виборювати» Києво-Печерську лавру.

Нагадаємо, що Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня. Наразі, Міністерство культури та інформаційної політики України під час перевірки встановило ряд порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічий монастир) Української Православної Церкви.

До слова, 20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.

Раніше Епіфаній зробив пропозицію монахам Московської церкви. Він закликав ченців продовжувати своє служіння в Лаврі не з Московською духовною владою, а разом з канонічною Православною Церквою України.

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Теги: свято Митрополит Онуфрій православна церква церква

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