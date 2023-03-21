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Тернопільська облрада готується до виселення Московської церкви з Почаївської лаври

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Тернопільська облрада готується до виселення Московської церкви з Почаївської лаври
Свято-Успенська Почаївська лавра
фото з відкритих джерел

На Тернопільщині депутати хочуть повернути державі споруди Почаївської Свято-Успенської лаври

У понеділок, 20 березня, відбулося засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври московським патріархатом. Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

«Почаївська Свято-Успенська лавра – це останній форпост «русского міра» на Заході України, який продовжує працювати на знищення Української Держави в той час, як кращі сини та дочки рідного народу кладуть власні життя на вівтар нашої свободи та незалежності. Тому одним із стратегічних завдань Тернопільської обласної ради є вигнання служителів УПЦ МП з найбільшої на території нашого краю православної святині та позбавлення цієї ворожої антиукраїнської структури права на користування комплексом споруд лаври», – наголосив голова Тернопільської облради.

Відтак, за його словами, на засіданні робочої групи, проаналізувавши та вивчивши ситуацію, що склалася, вирішили підготувати та прийняти на найближчій сесії ряд звернень від депутатів Тернопільської облради, зокрема:

  • до Тернопільської обласної військової адміністрації щодо підготовки звернення до Почаївської міської ради про передачу земельної ділянки з комунальної у державну власність (на даний момент земля під усіма спорудами включно з тими, що належать до Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, знаходиться у комунальній власності, а це суперечить діючому законодавству);
  • до Державної інспекції архітектури та містобудування України щодо перевірки законності забудови, проведеної УПЦ МП на території лаври;
  • до Міністерства культури та інформаційної політики України з приводу розірвання договору безоплатного користування комплексом споруд Почаївської Свято-Успенської лаври – пам’ятками архітектури, що є державною власністю;
  • до Ради національної безпеки та оборони України щодо створення міжвідомчої робочої групи, аналогічно до тої, яка успішно напрацювала алгоритм дій для вигнання УПЦ МП з Києво-Печерської лаври.

Крім цього, робоча група вкотре наголосила на необхідності прийняття законопроєкту №7204 «Про заборону Московського патріархату на території України», автором якого є депутатка від ВО «Свобода» Оксана Савчук.

Нагадаємо, що директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич пояснив «Главкому», чому держава не забирає Почаївську лавру у Московського патріархату. 

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Теги: церква земля Московська церква в Україні держава лавра

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