Мінкульт проводить ревізію в Лаврі: перші результати

Вицявлені порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди

Міністерство культури та інформаційної політики України під час перевірки встановило ряд порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічий монастир) Української Православної Церкви. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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«Ці порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю», – йдеться в повідомленні.

Серед встановлених порушень:

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самовільна перебудова, добудова, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника;

нецільове використання об’єкта державної власності, зокрема йдеться про підвал 1914 року;

неналежне утримання пам’ятки архітектури місцевого значення – книжковий склад, корпус 113;

порушення умов щодо зобов’язання не передавати без дозволу заповідника (державної установи) майно третім особам (передано корпуси в суборенду Митрополії УПЦ та Київській духовній академії та семінарії; зареєстровано 20 сторонніх юридичних осіб).

Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня.

Наразі також на території Києво-Печерської лаври працює комісія з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереженості культурних цінностей, що передавалися з Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічому монастирю) Української Православної Церкви. Її створили згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики України.

20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський не планував у понеділок зустрічі з представниками української Православної Церкви (МП), а делегатам, які прийшли до Офісу Президента, запропонували подати відповідне звернення, однак вони відмовилися.

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Згодом, після невдалої спроби зустрітися з Володимиром Зеленським особисто, представники Московського патріархату опублікували у себе на сайті звернення до президента.