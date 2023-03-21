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Мінкульт проводить ревізію в Лаврі: перші результати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінкульт проводить ревізію в Лаврі: перші результати
фото ілюстративне

Вицявлені порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди

Міністерство культури та інформаційної політики України під час перевірки встановило ряд порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічий монастир) Української Православної Церкви. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Ці порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю», – йдеться в повідомленні.

Серед встановлених порушень:

  • самовільна перебудова, добудова, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника;
  • нецільове використання об’єкта державної власності, зокрема йдеться про підвал 1914 року;
  • неналежне утримання пам’ятки архітектури місцевого значення – книжковий склад, корпус 113;
  • порушення умов щодо зобов’язання не передавати без дозволу заповідника (державної установи) майно третім особам (передано корпуси в суборенду Митрополії УПЦ та Київській духовній академії та семінарії; зареєстровано 20 сторонніх юридичних осіб).

Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня. 

Наразі також на території Києво-Печерської лаври працює комісія з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереженості культурних цінностей, що передавалися з Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічому монастирю) Української Православної Церкви. Її створили згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики України. 

20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський не планував у понеділок зустрічі з представниками української Православної Церкви (МП), а делегатам, які прийшли до Офісу Президента, запропонували подати відповідне звернення, однак вони відмовилися.

Згодом, після невдалої спроби зустрітися з Володимиром Зеленським особисто, представники Московського патріархату опублікували у себе на сайті звернення до президента.

Теги: Києво-Печерська лавра Мінкульт Московська церква в Україні церква

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