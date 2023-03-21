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Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою

Війна і церква
Микола Мельник glavcom.ua
Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою
Митрополит УПЦ МП Павло заявив, що не звільнятиме Лавру, попри рішення уряду
фото з відкритих джерел

Чому держава повертає Києво-Печерську лавру?

Питання повернення Києво-Печерської лаври до державної власності стало з початку 2023 року одним із найрезонансніших не лише в українському суспільстві, а й у світовому християнстві.

9 березня Міністерство культури та інформаційної політики України в особі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» надіслало релігійній організації «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української православної церкви» попередження про те, що з 29 березня розриває договір про безоплатне користування комплексом споруд лаври. Слід також нагадати, що раніше, у січні, держава повернула т.зв. верхню лавру, якою почасово користувалася громада УПЦ МП.

Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою фото 1
Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою фото 2

Через сильну російську пропаганду це питання спровокувало незрозумілу реакцію з боку не лише деяких зарубіжних ЗМІ, православних організацій, але й Ватикану та християнської спільноти США.

Тому слід детально розібратися у статусі Києво-Печерської лаври та причинах розірвання договору з УПЦ МП про її користування.

Комплекс споруд Києво-Печерської лаври є державною власністю та історичною і культурною цінністю українського народу. Заснована вона була у 1051 році, тобто за декілька століть до утворення Московії і Московського патріархату. Тому, твердження представників останнього (УПЦ МП) про те, що лавра завжди їм належала дуже вже нагадує те, як Росія анексувала Крим і Донбас, тобто є черговим фейком російської пропаганди. Як і те, що держава з незрозумілих причин вирішила її відібрати.

Святиня була передана релігійній громаді УПЦ МП у безоплатне користування на підставі розпорядження Кабінету міністрів України, закріпленого договором з Національним заповідником «Києво-Печерська лавра». Якщо говорити більш детально, держава передала УПЦ МП у безоплатне користування 79 культових споруд та господарських будівель, розміщених на території Києво-Печерської лаври. Разом з будівлями представникам чоловічого монастиря УПЦ МП чолі зі скандальним митрополитом Павлом (Петром Лебедем) було передано в користування більше 800 музейних предметів, серед яких ікони, церковне начиння, одяг тощо.

Зараз же Павло на весь світ кричить, що це все майно належить громаді УПЦ МП, і що він не збирається виїжджати з лаври, скидаючись на неадекватного квартиранта, який відмовляється виселятися з квартири господарів, бо «він тут довго живе і облаштував свій побут».

Тепер детально зупинимось на причинах, через які держава вирішила повернути собі Києво-Печерську лавру.

Справа в тому, що за часи Незалежності, будучи в користуванні Московського патріархату Києво-Печерська лавра стала справжнім осередком «русского мира». Тут збиралися проросійські політики та кремлівські функціонери, члени посольства і російських неурядових організацій, проросійських громадських рухів. Навіть після анексії Криму та початку війни на Донбасі представники російських спецслужб у приміщеннях монастиря вільно проводили зустрічі з членами Московського патріархату.

Не змінилося нічого й після повномасштабного вторгнення Росії. У лаврі продовжували поминати московського Патріарха Кирила, який благословив росіян на вбивства українців, співати пісень про «матушку Русь» та єдиний релігійний простір Росії та України.

А ченці чоловічого монастиря за проукраїнську позицію заборонялися у служінні настоятелем лаври митрополитом Павлом.

Мабуть, останньою крапкою в питанні правоволодіння комплексом культових споруд лаври стала її перевірка Державною аудиторською службою. І хоча, результати цієї перевірки не розголошуються, навіть неозброєним оком неважко побачити, які порушення могли виявити аудитори.

За час свого господарювання оточення митрополита Павла там повністю зруйнувало низку історичних та культурних пам’яток і перетворила одне з чудес України, всесвітнього надбання ЮНЕСКО, на комерційний центр, меблевий цех, точки з продажу алкоголю, масажні салони та урешті-решт, звалище.

Ось такий, наприклад, вигляд зараз має Галерея на Ближніх печерах Лаври (корпус № 37)

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А це пам’ятка місцевого значення – Книжковий склад (корпус №112, лабораторний корпус).

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Тут до братських келій на Дальніх печерах (корпус №52) прибудована, м’яко кажучи, не дуже історична і культурна споруда з тирсоплити.

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А ось у віконний блок Келій Гостинного двору (корпус № 69), де, до речі, розміщується меблевий магазин з меблевою майстернею, вмонтовано трубопровід для видалення тирси.

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Ця пам’ятка архітектури із середини має такий вигляд:

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А це Братські келії (корпус № 46), до яких з боку двору прилаштована пластикова веранда. Оцінити її як історичний об’єкт чи архітектурну пам’ятку дуже вже складно.

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На столітні фасади Схимницького корпусу та Келій гостинного двору та інших пам’ятках архітектури прикручені зовнішні блоки системи кондиціонування

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На весь екран

А ось цей «шедевр» прямо врізаний у тисячолітній мур лаври, який є пам’яткою архітектури та, до речі, не передавався УПЦ МП в користування.

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Так зараз виглядає Аркада-галерея на дальніх печерах біля церкви Різдва Богородиці (корпус № 61): між колонами Галереї встановлені блоки зі скла та металопластикових конструкцій.

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І все б нічого, якщо не брати до уваги, що кожна з цих споруд є історичною і культурною пам’яткою України, а також у світовим надбанням ЮНЕСКО. Важко собі уявити, наприклад, щоб в Соборі Святого Петра чи Луврі зі стін стирчали б зовнішні блоки кондиціонерів, труби, рекламні стенди, про незаконний продаж там алкогольних напоїв годі й говорити: для цивілізованого світу це щось дике, нереальне. Проте, це цілком прийнятно для чоловічого монастиря УПЦ МП, що ще раз підтверджує його афільованість з Московією, яка демонструє ординську поведінку до всього українського.

Микола Мельник, «Главком»

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Теги: історія Києво-Печерська лавра Московська церква в Україні лавра ЮНЕСКО документи росія церква держава

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